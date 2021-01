Sorpresa a San Siro: all'ottantesimo del derby cambia l'arbitro ed entra il padovano Daniele Chiffi

Un caso non molto comune quello che si è verificato questa sera, durante il quarto di finale di Coppa Italia, il derby Inter Milan. L'arbitro Valeri è stato infatti costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio muscolare ed essere sostituito.

Infortunio

Al '74 minuto il direttore di gara ha accusato un dolore, ha sentito tirare un muscolo. Ha provato a resistere e a farsi medicare ma ha dovuto, suo malgrado, lasciare il campo. La partita è stata così sospesa per qualche minuto fino a che a sostituirlo, come da regolamento, è stato chiamato l'arbitro che funge da quarto uomo, nella fattispecie il padovano Daniele Chiffi. Dopo aver quindi vestito letteralmente i panni di arbitro, visto che era in tuta a vigilare tra le due panchine, all’80’ è entrato il campo e ha fatto riprendere il gioco.

Chiffi

Non facile entrare a freddo in una situazione metereologicamente rigida ma sul campo molto calda, ma Chiffi se l'è cavata bene. C'era già stata una espulsione, quella di Zlatan Ibrahimovich, una mezza rissa tra lo svedese e il belga Romelu Lukaku e in più diverse situazioni di tensione. Chiffi è entrato col sorriso e ha forse in qualche modo stemperato il clima che si stava vivendo in campo. La partita poi ha avuto una coda di dieci minuti di recupero, cinque dei quali persi proprio durante l'ìnfortunio all'arbitro Valeri. Il derby si è concluso con la vittoria dell'Inter sul Milan, con rete nel finale del tempo regolamentare di Eriksen che ha bissato la rete di Lukaku che dal dischetto aveva rimesso in parità il match dopo il gol del rossonero Zlatan Ibrahimovich.