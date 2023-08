Splendido terzo posto al Campionato Europeo Ironman di Tallinn per Alessandro Fabian

E’ un crescendo di successi e di emozioni il 2023 di Alessandro Fabian. Dopo il sesto posto nella gara d’esordio di Mogàn, sulle Isole Canarie a fine aprile, e il nono posto al “The Championship” di Samorin a maggio, arriva il primo podio stagionale per il campione padovano di triathlon.Al prestigioso Campionato Europeo Ironman 70.3 di Tallinn, in Estonia, Fabian ha infatti ottenuto uno splendido terzo posto assoluto, che significa secondo a livello europeo trattandosi di una gara “open” e quindi aperta anche ad atleti extra-europei. A trionfare è stato il belga Heemeryck, secondo il neozelandese Phillips.

Un risultato formidabile che proietta l’azzurro verso il Campionato del Mondo da vicecampione europeo in carica. “Volevo testare la mia condizione e devo dire che ho ricevuto le risposte che cercavo. Ho fatto una gara d’attacco partendo forte già nel nuoto, poi ho gestito bene la frazione di bicicletta per non consumare le energie in vista della corsa, e alla fine ho portato a casa un terzo posto che vale anche come vicecampione europeo”, le parole di Alessandro. Grandi aspettative per il fine settimana del 27 agosto, quindi, con il Campionato del Mondo Ironman 70.3 a Lahti, in Finlandia. Fabian proverà a dare seguito a un 2023 che lo sta vedendo grande protagonista.Presente di soddisfazioni ma con uno sguardo anche al futuro: il triatleta più titolato d’Italia è infatti sempre impegnato nei progetti legati alla tutela dell’ambiente e al rispetto della natura. Fabian ha fondato una squadra, la «Elements», dedicata a pari livello a formare giovani atleti e a sensibilizzare le persone all’importanza dell’ecosostenibilità. Ma non solo, nel 2019 ha dato il via al progetto “Elements Fury” per la sensibilizzazione alla salvaguardia della regione Veneto, mentre nel 2020 è diventato capitano dei “Green Heroes”, un gruppo di atleti che vuole diffondere messaggi su questi temi e che pianta foreste in giro per il mondo per compensare la produzione di CO2.