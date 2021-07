Padova nella top ten delle culle olimpioniche

A decretarlo è uno studio condotto da PtsClas, che alla vigilia di Tokyo 2021 ha analizzato tutte le manifestazioni olimpioniche dal 2000 in poi, valutando il rendimento delle province italiane attraverso gli sportivi arrivati alla massima competizione mondiale. La prima è Trieste.

Alla vigilia di Tokyo 2021, che vedrà impegnati anche molti atleti del nostro territorio, Padova si piazza nella top ten delle province che hanno portato più atleti nelle ultime 6 olimpiadi. Prima della città del Santo Trieste, Livorno, Gorizia, Savona, Lecco, Varese, Roma e Bolzano nella classifica delle aree geografiche con più atleti a cinque cerchi negli ultimi vent'anni. A confermarlo è uno studio condotto da PtsClas pubblicato da IlSole24Ore e ripreso oggi 20 luglio anche dal Mattino di Padova, che ha analizzato tutte le manifestazioni olimpioniche dal 2000 in poi, valutando il rendimento delle province italiane attraverso gli sportivi arrivati alla massima competizione mondiale. A Padova l'onore di stare nella top ten su 106 competitor.

I medagliati

A far guadagnare questo posto nel paradiso delle Olimpiadi nel tempo ci hanno pensato decine di atleti padovani, oltre a quelli già a Tokyo in attesa di cominciare il 23 luglio. Tra questi sicuramente il recordman delle 6 olimpiadi, Rossano Galtarossa. Oro nel canottaggio a Sydney, argento a Pechino, dopo il bronzo a Barcellona e quello poi di Atene 2004. E poi Marco Galiazzo, suo compaesano e oro ad Atene (2004) nel tiro con l'arco, confermato anche a Londra nel 2012 e l'argento a Pechino nella gara a squadre.

Città europea dello sport 2023

Non è un caso quindi che Padova si candidi a diventare città europea dello sport nel 2023. Le speranze per Padova sono altissime, anche se dovrà condividere con altre 4 città l'eventuale titolo, per cui si sono candidate anche Busto Arsizio (Varese), Schio (Vicenza), Trapani, Rende (Cosenza), Spinea (Venezia), Fondi (Latina) e Catanzaro.