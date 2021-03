Sport: contributo Covid di 70 euro ad atleta per le società sportive di Montegrotto Terme 

Come ristoro per l’emergenza Covid, dieci società sportive che hanno partecipato al bando del Comune di Montegrotto Terme riceveranno un contributo di 70 euro per ogni atleta residente nel comune per un totale di circa 40 mila euro

Come ristoro per l’emergenza Covid, dieci società sportive che hanno partecipato al bando del Comune di Montegrotto Terme riceveranno un contributo di 70 euro per ogni atleta residente nel comune per un totale di circa 40 mila euro.

Contributo

«Vogliamo - spiega l’assessore Pier Luigi Sponton - dare alle società sportive del nostro territorio un riconoscimento per il ruolo educativo che svolgono e un aiuto concreto per un settore che sta soffrendo non poco le restrizioni dei vari DPCM». Al termine della fase istruttoria, in cui sono sono state esaminate le domande pervenute e ne è stata controllata la correttezza, sono stati erogati i contributi alle Società Sportive che operano nel territorio di Montegrotto Terme per il 2020. «L'amministrazione - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - conferma di essere al fianco delle fasce più colpite. Nei prossimi mesi valuteremo altre azioni di sostegno consapevoli che sarà fondamentale che la Regione e lo Stato non lascino soli i sindaci nell'affrontare questa pandemia».

Sport

«Per il secondo anno consecutivo - spiega Sponton - seppur con mille difficoltà di bilancio, siamo riusciti a mantenere l'impegno di aiutare chi, sul territorio, concorre alla crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Chiaramente quest'anno il contributo assume ancor di più valore in considerazione dell'attuale situazione ed intende essere di supporto anche alle famiglie che, già in tempi normali, spesso fanno difficoltà a far fare sport ai propri figli. Le Società sportive che hanno fatto richiesta e che hanno ottenuto i contributi in base ad un punteggio stilato partendo da criteri come il numero di atleti residenti nel Comune, la fascia d'età, il numero dei corsi, gli anni di attività e l'attività svolta nei confronti degli atleti disabili sono dieci. Per ogni atleta residente nel Comune di Montegrotto Terme le Società Sportive hanno ricevuto mediamente poco meno di 70 euro. Credo che anche questo sia un modo per comporre quel mosaico frutto di una sempre più crescente collaborazione tra Amministrazione Comunale, Società Sportive e genitori che ha, come unico obiettivo, la crescita sportiva ed educativa del nostro territorio».