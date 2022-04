Sport e omosessualità, Elisabetta Torresin: «Le parole della Goggia minano anni di percorsi d'inclusione»

Elisabetta Torresin è una delle ideatrici e presidente de "Le ragazze nel Pallone". Ogni anno organizzano un evento che si tiene da 14 anni al parco Filippo Raciti alle Brentelle. Basket, rugby e pallavolo anche se la parte del leone la fa il calcio. Non mancano i dibatti e gli incontri di promozione culturale, con la presentazione di libri e dibattiti. Il nucleo più forte a livello di squadre è quello rappresentato dalle compagini calcistiche. Un momento che è la sintesi di tante attività che vengono promosse, tutte all'insegna dell'inclusione. Per questo le parole pronunciate dalla campionessa di sci, Sofia Goggia, su omossessualità e sport hanno creato molto clamore. Affermazioni alla quale E. Torresin ha voluto rispondere.

Opportunità

"Le ragazze nel Pallone" è un evento tutto al femminile che è collegato a una rete di appuntamenti europei legato a campagne europee sul tema della parità di genere. L'obiettivo non è solo quello di promuovere lo sport al femminile ma contribuire a colmare distanze e gap tra i generi. «Senza pari opportunità tra le persone, quindi anche tra generi, non c'è una società giusta. Una affermazione come quella della Goggia non può essere accettata. In generale ci auguriamo non ci sia neppure più bisogno di indignarsi di fronte a queste cose, perché non dovrebbero accadere. Certe affermazioni minano anni di percorsi d'inclusione».

Stereotipo

L’intento inizialmente era quello di promuovere lo sport femminile, nel tempo si è trasformato ed è inevitabilmente diventato un luogo di discussione e di proposta, proponendo argomenti e temi che esulano dalle sole discipline sportive. Lo sport diventa dunque un traino per argomenti come la parità salariale, ad esempio. Per questo le parole di Sofia Goggia, rilasciate al Corriere della Sera, hanno fatto tanto discutere. Quel passaggio in cui ha fatto intendere che un omosessuale non sia in grado di scendere la Streiff, è sembrata proprio una battuta di cattivo gusto. L'atleta ha poi cercato di spiegare che era solo una battuta, ma comunque venuta male. «E' una sciocchezza quella detta dalla Goggia. C'è un pregiudizio sul maschile e femminile anche su come dovrebbe essere un genere. Un gay è pavido e ha paura a buttarsi da una pista mentre solo l'uomo virile c'è la fa. Lo stereoptipo dello stereotipo».