Sport, Salute & Sociale: al via il progetto di volontoriato Show Care

Via Pinelli 4 a Voltabarozzo. Sarà questo l’indirizzo della palestra padovana no profit Show Care, il primo spazio della città interamente dedicato all’allenamento gratuito delle persone adulte affette da malattie oncologiche e malattie croniche non trasmissibili per le quali viene consigliato un esercizio fisico regolare.

Da oggi Il progetto - ideato dai fondatori di Show Health Training Club, Giorgio Leo e Vito Stolfi - era stato annunciato nell’autunno del 2020 ricevendo un primo sostegno da parte dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Francesco Toldo che a sua volta aveva fatto promettere al Comune di Padova, tramite l’Assessore allo Sport Diego Bonavina, un impegno a collaborare per il buon fine dell’iniziativa.

Nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia, alle promesse sono seguiti i fatti e oggi anche grazie ad una serie di raccolte fondi realizzate nel biennio da Show Club è stato possibile annunciare e mostrare per la prima volta la sede della palestra: “Abbiamo voluto condividere subito questo importante momento: per noi è come vedere il semaforo verde dopo tanti mesi di stop forzato. L’appartamento ci è stato consegnato da poco e siamo già partiti con la fase di allestimento. Ce la metteremo tutta per rendere questo spazio il più accogliente ed efficiente possibile per i nostri ospiti, che vorremmo iniziare a seguire per la fine di settembre” hanno spiegato Giorgio Leo e Vito Stolfi.

Situato al primo piano della palazzina, la palestra si estenderà su 200 metri-quadrati e avrà 2 grandi stanze attrezzate con macchine e software all’avanguardia più uno spazio dedicato al corpo libero, oltre ai servizi e alle camere spogliatoio a disposizione degli ospiti. Potrà accogliere contestualmente 6/8 persone che saranno suddivise in mini-gruppi per poi essere scrupolosamente seguite, esercizio dopo esercizio, dai personal trainer professionisti messi a disposizione da Show Club.

Inizialmente il centro sarà aperto due volte a settimana, ma la speranza dei fondatori è di avere così tante richieste da dover estendere l’apertura: “Se c’è la richiesta siamo ovviamente pronti ad aprire tutti i giorni per accogliere il maggior numero di persone possibile. Sarebbe la soddisfazione più grande. A questo proposito oltre a ringraziare di cuore Francesco Toldo per la commovente fiducia che ci ha dato e le Istituzioni per la collaborazione che speriamo continui a crescere, desideriamo fin d’ora ringraziare il personale medico, le associazioni del territorio, gli organi di stampa e chiunque potrà aiutarci a segnalare alla comunità questo servizio assolutamente gratuito che abbiamo pensato per venire incontro soprattutto alle situazioni più complesse e delicate” ha precisato Vito Stolfi.

L’obiettivo è infatti ambizioso quanto concreto: dotare la città di Padova di una struttura innovativa in grado di aiutare le persone in follow up oncologico (che hanno ad esempio terminato una terapia radio o chemio) a riprendersi fisicamente tramite un’attività sportiva regolare e assolutamente calibrata al proprio status. Lo stesso vale per tutte quelle persone che hanno una malattia cronica non trasmissibile – dal diabete alle cardiopatie ad esempio - nella cui cura l’esercizio fisico può fare la differenza. Un’attività che va ad incidere anche sull’aspetto psicologico e che la scienza dimostra essere un ottimo alleato nella lotta alle recidive.

A conferma del sostegno dato al progetto, all’incontro odierno erano presenti sia Francesco Toldo che Diego Bonavina a cui si è aggiunto un video messaggio del Consigliere Comunale Carlo Pasqualetto.

Grande l’entusiasmo di Francesco Toldo, che per primo aveva adottato il progetto: “Questi ragazzi oggi dimostrano che “quello che si promette si mantiene”. Dovrebbe essere la normalità ma sappiamo tutti quanto sia raro far seguire i fatti concreti alle belle parole. Invece qui c’è tutto. C’è il sogno, la visione, la professionalità, la conoscenza e il legame con il territorio e soprattutto c’è l’altruismo di mettere a disposizione il proprio saper fare per chi ne ha bisogno. È l’essenza del fare impresa per il sociale; senza il sociale non c’è nemmeno l’impresa”.

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione cittadina che ha messo a disposizione del progetto l’immobile in cui si svolgerà il servizio: “Noi siamo la seconda città in Italia per sostegno allo sport: un’attenzione che non può prescindere dal sostenere iniziative simili che promuovono l’esercizio fisico regolare delle persone più fragili. Show Care dovrebbe essere un progetto pilota da replicare sul territorio nazionale e va dato merito ai fondatori per la visione e le risorse messe a disposizione della comunità. Quello annunciato oggi è un progetto-orgoglio per tutta Padova e a noi Istituzioni spetta il compito di continuare a sostenerlo” ha commentato l'Assessore allo sport, Diego Bonavina.

“Questa iniziativa rappresenta un altro nodo di quella rete che ha permesso alla città di diventare capitale del Volontariato qualche anno fa e che dimostra ancora una volta come noi padovani quando si tratta di donare siamo sempre in prima fila. Grazie alla sinergia con il Sindaco Giordani e l’Assessore Bonavina siamo finalmente riusciti a consegnare questo spazio che potrà essere di aiuto a moltissime persone” ha spiegato il Consigliere Comunale Carlo Pasqualetto.

L’associazione Show Care e l'evento pubblico del 6 ottobre

L’avvio della palestra a Padova rientra in un ampio progetto di impresa sociale. Confermando infatti la sensibilità al tema e il grande impegno verso la comunità che da sempre distingue la loro azienda Show Club, Giorgio Leo e Vito Stolfi a fine 2020 hanno dato vita ad un’Associazione no profit, denominata appunto Show Care tramite la quale intendono promuovere e sensibilizzare la comunità sulla pratica più consapevole e monitorata dell’esercizio fisico strettamente legata al concetto di salute della persona.

“Si parla tanto di prevenzione ma troppo poco di sport associato alla salute. Eppure, la pratica di un esercizio fisico regolare e controllato è il primo passo da compiere non solo per curarsi ma prima ancora, per volersi bene” spiega Giorgio Leo “Se da un lato con l’apertura di questo primo centro a Padova vogliamo aiutare chi già vive una situazione complessa come quella di una malattia in corso, dall’altro desideriamo avviare una serie di iniziative no profit sul territorio per stimolare una nuova sensibilità e una maggiore attenzione sul tema, che di fatto ha delle incidenze enormi - economiche e sociali - su tutto il Sistema Paese. Vogliamo dialogare in primis con le generazioni più giovani che possono davvero cambiare il volto all’intera comunità diventando essi stessi portavoce di uno stile di vita nuovo, assolutamente “appealing”.

Lotta alla sedentarietà, potenziamento e diffusione degli stili di vita attivi anche in accordo con i dettami resi noti dall'ONU sullo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030: questi i temi al centro del primo appuntamento promosso dall’ente Show Care il prossimo autunno. Un grande evento, gratuito e aperto al pubblico, intitolato “Show4Health - LO SPETTACOLO DELLA SALUTE”, in programma giovedì 6 ottobre all’auditorium Library di H-FARM Campus (Roncade, Treviso) che vedrà intervenire un parterre di ospiti di grande prestigio provenienti dal mondo dell’imprenditoria e dell’università.

Per donazioni all’Associazione Show Care c'è l'IBAN: IT73U0859062440000900031376