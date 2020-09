16 nazioni corrono con Padova nelle “Stracittadine Virtual Edition”

C’è chi parteciperà dall'Australia, dagli Emirati Arabi, dagli Stati Uniti, dal Brasile e dalla Cina, anche grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Promex. Domenica 20 settembre saranno in tanti, pure all’estero, a correre le “Stracittadine Virtual Edition”.

Testimonial

Merito anche dell’azienda sponsor Carel, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per il condizionamento, la refrigerazione e nei sistemi di umidificazione dell’aria, che ha preso a cuore l’evento e coinvolto le sue filiali nel mondo, ed è pronta a partecipare con 120 dipendenti. Ma ci saranno anche l’ambassador della Padova Marathon Susi Benlloch, che ha messo insieme un gruppetto di 6 runners valenciani, e atleti noti come il primatista italiano della maratona Eyob Faniel, l’intera famiglia Pertile con il campione Ruggero, la moglie Chiara e la figlia Alice, e poi le autorità cittadine, con il sindaco di Padova Sergio Giordani, l’assessore allo sport del Comune Diego Bonavina e il presidente della Provincia Fabio Bui, che sui social si sono attivati per invitare a correre. Ma c’è anche l’ex calciatore della nazionale brasiliana e dell’Udinese Marcio Amoroso, testimonial per la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata - Vimm, pure lui attivo sui social, così come lo sono diversi dipendenti di Alì Supermercati, che può da tempo contare su una nutrita squadra di podisti al proprio interno. E c'è persino chi ha deciso che correrà l’intera distanza di una maratona, misurandosi sul tradizionale percorso della Padova Marathon e partendo all’alba per non trovare traffico: è il caso delle podiste di Assindustria Sport Alessandra Brotto, che domenica indosserà la maglia della onlus Soroptimist, all’insegna del progetto “SI sostiene il coraggio”, a sostegno delle donne vittime di violenza, e Carla Chiesa, che correrà con lei al fianco della Fondazione Salus Pueri, per la Pediatria di Padova.

Stracittadine Virtual Edition

Nate per non “lasciare soli” i podisti in un anno particolare come questo 2020 e per raccogliere fondi per il Centro Servizio Volontariato di Padova e le onlus coinvolte nel Charity Program della Padova Marathon attraverso Rete del Dono, le Stracittadine Virtual Edition hanno subito colto nel segno. Nel territorio e fuori dai confini, tant’è che, a iscrizioni ancora aperte (e lo rimarranno fino alle ore 12 di domenica) sono già rappresentati podisti di altre 16 nazioni oltre all’Italia. Ma come funziona l’evento? Semplice. Ognuno avrà 24 ore di tempo per partecipare, dalle 00.01 alle 23.59 di domenica 20 settembre. Non ci saranno percorsi prestabiliti ma si potrà scegliere tra quattro differenti distanze (5 - 10 - 15 - 20 km). Basterà poi inviare il tempo e il percorso completato al termine della giornata a padovavirtual@endu.net e si potranno vincere fantastici premi. Iscriversi è semplicissimo: basta acquistare il pettorale con t-shirt omaggio nei supermercati Alì e utilizzare lo stesso codice del concorso “Vota la scuola” per registrarsi online, oppure ci si può rivolgere a una delle tante onlus coinvolte nella Padova Marathon grazie a Rete del Dono. Ma è anche possibile acquistare il pettorale online nel sito www.padovamarathon.com e riceverlo a casa assieme alla t-shirt (opzione riservata ai residenti fuori dalla Provincia).

“Vota la scuola”

Legato alla collaborazione con Alì è, appunto, anche il concorso “Vota la scuola”, riproposto dopo gli ottimi riscontri degli ultimi tre anni. Registrandosi sul sito della maratona, attraverso il codice abbinato a ogni pettorale delle Stracittadine, si può votare la propria scuola preferita (scuole dell’infanzia e primarie): quella che riceverà più voti sarà premiata allo Stadio Colbachini il prossimo 6 ottobre. Tutto è pronto, quindi, per quelle che saranno 24 ore di sport, ma soprattutto di beneficenza. Senza assembramenti, nel rispetto del distanziamento sociale per correre in libertà, ovunque ci si trovi. E per poter dire «Io ci sono», anche in questo complicato 2020.