Studio3A Millennium Basket a un passo dal sogno della semifinale scudetto

Da “cenerentola” a quasi “regina”. La Studio3A Millennium Basket, sabato 20 marzo 2021, dalle ore 15, al palasport amico di Piombino Dese, nel quarto di finale di ritorno contro la Key Estate Porto Torres si gioca il “sogno” delle semifinali scudetto, l’accesso tra le prime quattro squadre del massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, e lo fa con tutte le carte in regola. Il fattore campo conta relativamente, i match sono a porte chiuse causa Covid, ma i padovani partono forti della vittoria a sorpresa ottenuta con pieno merito sabato 13 marzo all’andata, in trasferta, per 69 a 64: cinque punti sono pochi da difendere, ma l’iniezione di morale, fiducia ed entusiasmo dati da quell’impresa valgono tantissimo. E comunque vada a finire, i veneti avranno la soddisfazione di aver dato vita al quarto più equilibrato dei tre sin qui disputati. «Dobbiamo stare attenti e mantenere la massima concentrazione - avverte l coach della Studio3A, Fabio Castellucci - affrontiamo un avversario che, pur avendo perso la prima partita, ha dimostrato tutto il suo valore, non hanno mai mollato e ci hanno recuperato diversi punti; verranno a Piombino Dese più agguerriti che mai e non regaleranno niente. Non dobbiamo assolutamente pensare al +5 e speculare su questo esiguo margine: è come se si partisse dallo 0 a 0 e sul parquet si via per vincere. Sempre».

«Alla vigilia del campionato ci davano per ultimi o quasi, e invece siamo in piena corsa per strappare un bel biglietto: è una grande soddisfazione, ma dobbiamo completare l’opera e sappiamo bene che non sarà affatto facile - sottolinea il coach - perché dobbiamo partire dai nostri errori e ci sono delle cose da sistemare in difesa». Un vero peccato che, come successo per l’impegno in Sardegna, non sia disponibile Amine Gamri, uno dei migliori nella fase a gironi, ma i vari Bargo, Casagrande, Foffano, Raourahi, Scandolaro e tutti gli altri sono pronti e a disposizione.