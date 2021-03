Un successo il secondo torneo Rodeo Open di Tennis, ed è record di iscrizioni

Al Tennis Club Padova si è svolto il secondo torneo Rodeo Open. Sono 64 le partecipanti, coordinate da Enzo Pulcinelli ed Umberto Bressan. La competizione per le tenniste è stata aggiudicata alla fiorentina Diletta Cherubini che si è imposta in due set sulla trevigiana con tessera veronese Sofia Mariotto. Terzi posti per l’under 16 udinese Margherita Marcon e la giocatrice di casa Tasha Cacciato. Le finaliste erano le teste di serie del torneo con formula rodeo ed hanno confermato sul campo il loro valore. Nessuna giocatrice di terza categoria in evidenza nel main draw. Hanno conquistato due vittorie: la veneziana Valentina Trevisan e le trevigiane Nicole Iosio del Park Villorba e Benedetta Baratto dell’Eurotennis.

Nel tabellone di terza categoria con tre conquiste l’under 14 di Bressanone Lilli Tagger; con due vittorie si è distinta l’under 16 Virginia Gonzales del Park Villorba, la giocatrice di 4^ Sabrina Marcolongo della Commodore Academy che si è anche aggiudicata altri due incontri nel draw cadetto e l’under 16 del club di casa Greta Pavan.Per queste tipologie di tornei a formula Rodeo che si svolgono nei weekend sono previsti dei mini set da quattro giochi ciascuno, killer point che entra in azione sul 40 pari dove invece di giocare i vantaggi, il game viene aggiudicato al vincitore del singolo scambio.

«Un record comunque - commenta il Ds del Tc Padova Giampaolo Danieli - dover ricevere oltre 100 iscrizioni e tagliare tutte le giocatrice dalle 4.2 a scendere, è stato davvero spiacevole. D’altronde per questa formula di soli due giorni di competizioni, il draw da 64 è già un buon traguardo e, sia in chiave maschile che nel femminile abbiamo sforato abbondantemente le prenotazioni, segno che la domanda di tennis è elevatissima».