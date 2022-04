SüdTirol Padova, è il grande giorno. Il match visibile in chiaro anche su RaiSport

La squadra di Javorcic dovrebbe presentarsi con il 4-3-2-1, con Gatto in regia, Oddo deve sciogliere un solo nodo che riguarda la fascia sinistra in difesa. Sono Gasbarro e Kirwan a contendersi un posto.

Testa

Detto questo, SüdTirol Padova, come hanno detto i due tecnici, Ivan Javorcic e Massimo Oddo, è una partita che si carica e si prepara da sola. E più che con la tattica, lo hanno ripetuto entrambi i mister nella conferenza stampa, questa è una partita che la vinche chi si manterrà più lucido. Una gara che si vince prima di tutto con la testa.

La partita

La partita, il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30, sarà visibile in chiaro su RaiSport e a pagamento sulla piattaforma ElevenSports. Più di mille i padovani al seguito per sostenere la squadra. Un goffo comunicato degli Eagles Supporters, che sarebbero poi gli ultras alto atesini, ha creato qualche preoccupazione per l'ordine pubblico. Naturalmente tutti si augurano che sia «una gande festa di sport», concetto anche questo, condiviso da entrambi gli allenatori. Anche su un altro punto si sono ritrovati d'accordo, entrambi sono molto fiduciosi e confidano in un risultato favorevole per la propria squadra. Sarà il campo a dare il verdetto finale, quando mancherà poi solo una partita per concludere la stagione regolare. Incrociamo le dita.