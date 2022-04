Südtirol e Padova si giocano la Coppa Italia

Südtirol e Padova si giocano la vittoria della Coppa Italia di Serie C nel ritorno della finale. Il match valido per il ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C, si disputerà mercoledì 6 aprile 2022 allo Stadio Druso di Bolzano. Il calcio d'inizio fissato alle ore 20.

Coppa Italia C

Le due squadre partono dallo 0-0 del match d'andata all'Euganeo: in caso di nuovo risultato di pareggio, si procederà con la disputa dei due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore. Non è valida la regola della valenza doppia dei goal segnati in trasferta. Entrambe le squadre hanno iniziato il loro cammino dal secondo turno: il Südtirol ha eliminato nell'ordine Giana Erminio, Juventus Under 23, Teramo e Fidelis Andria; il Padova ha prevalso su Legnago, Virtus Entella, Viterbese e Catanzaro.

La finale

La partita sarà diretta da Ermanno Feliciani di Teramo, che aveva già arbitrato in campionato la partita di andata. Gli assistenti saranno Khaled Bahri di Sassari e Francesco Cortese di Palermo. Quarto uomo Michele Di Cairano di Ariano Irpino. La sfida tra Südtirol e Padova potrà essere seguita in chiaro in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58), oppure a pagamento grazie all'applicazione di Eleven Sports scaricabile su smart tv.

La sfida

Südtirol e Padova sono grandi protagoniste anche nel girone A di Serie C: il primato della squadra alto atesina è stato messo in forte discussione dalla rimonta dei biancoscudati che, con Massimo Oddo alla guida, hanno vinto 7 partite di fila portando il distacco a sole due lunghezze. E' molto probabile che per quanto riguarda la vittoria del campionato tutto si deciderà nello scontro diretto in programma nel penultimo turno. La finale di Coppa Italia è solo l'antipasto di un finale che si annuncia vibrante.