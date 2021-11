Il team padovano Superchallenge fa incetta di vittorie nel 2021

Un 2021 all’insegna delle vittorie per il team padovano Superchallenge. Se il 2020 aveva garantito il successo del duo Ragazzi – Artuso nel Campionato Italiano Velocità Montagna, quest’anno ha portato anche i trionfi di Cenedese.

Le corse

Roberto Ragazzi, a bordo della Ferrari 488 Challenge in configurazione Evo, ha vinto il titolo assoluto GT del Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), anche grazie al secondo posto delle finali di Orvieto, che lo hanno visto superare il siciliano Ignazio Cannavò su Lamborghini GT3. Ha invece bissato la vittoria in classe GT-Cup nel Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) l’altro alfiere di casa Superchallenge, il padovano Stefano Artuso, che nel corso della stagione ha ottenuto importanti piazzamenti che lo hanno visto sempre in linea con i tempi delle più potenti Super GT-Cup. Ma i successi non sono arrivati soltanto dalle vetture granturismo. Nel Campionato Italiano Velocità Montagna in gruppo A, classe 2000, si è infatti imposto Ivano Cenedese, ottimo terzo assoluto di gruppo, che a bordo della Renault Clio ha anche ottenuto un ottimo secondo assoluto di gruppo A nel TIVM. «La stagione è andata come speravamo, gli impegni quest’anno sono stati molteplici poiché alle gare di campionato si sono aggiunte le due finali di Braga, in Portogallo, e di Orvieto, per quanto riguarda il Trofeo Italiano Velocità Montagna - spiega Ragazzi - Aver ottenuto successi così importanti, su più fronti, è un importante segnale di riconoscimento per il lavoro svolto e per i piloti che fanno parte della squadra». Archiviato anche il 2021, lo sguardo è ora rivolto alla prossima stagione, in un campionato velocità montagna sempre più combattuto e sempre più amato dai tifosi, anche grazie all’importante copertura televisiva garantita da Sky e AciSport.