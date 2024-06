Le Terme si tingono di rosa: sabato da Montegrotto la partenza di tappa del Giro Next Gen

Montegrotto Terme si sta preparando per un grande sabato di ciclismo: il 15 giugno partirà infatti da piazza Roma la settima tappa del Giro Next Gen, la più importante rassegna mondiale per ciclisti Under 23.

Giro Next Gen

Partito domenica 9 giugno ad Aosta, il Giro Next Gen si articola in otto tappe per un totale di 1.013 chilometri e 800 metri da percorrere per un'emozionante viaggio che terminerà Forlimpopoli. Ventinove squadre per una vetrina mondiale dove per tutti c'è la voglia di ben figurare e mettersi in evidenza. La Montegrotto - Zocca in programma per sabato è la più lunga tra le tappe in programma: 180 km. Facile nella prima parte quando dopo la partenza da Montegrotto le squadre attraverseranno Abano Terme per dirigersi poi nel Polesine e in Emilia, con un arrivo in salita a Zocca, nel modenese. Se per Zocca si tratta di una prima volta nel ciclismo di alto livello, per Montegrotto Terme si tratta invece di un ritorno, visto che negli anni ’70 e nei primi anni ’80 era un arrivo classico del Giro del Veneto, con vincitori in città del calibro di Franco Bitossi, Roger De Vlaeminck, Giuseppe Saronni e Francesco Moser. Ai nastri di partenza ci saranno 29 formazioni, ciascuna delle quali schiererà sei atleti. Molti nomi dei team sono noti agli appassionati, perché si tratta delle formazioni giovanili delle squadre che animano il grande ciclismo professionistico, Giro d’Italia compreso: oltre alla squadra Nazionale italiana, ci saranno presenti Team Visma-Lease a Bike, Astana Qazaqstan, Decathlon AG2r La Mondiale, Israel Premier Tech, Lidl-Trek, Lotto Dstny, Soudal Quick-Step, Team Polti Kometa, Tudor Pro Cycling, VF Group - Bardiani Csf - Faizanè e l’Uae Team Emirates Gen Z, la formazione “di sviluppo” della squadra del dominatore del Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar.

Montegrotto Terme

«I giovani - afferma l’assessore allo Sport del Comune di Montegrotto Terme Pier Luigi Sponton - rappresentano il motore del movimento sportivo e sono uno sguardo verso il futuro, qualcosa che per la nostra amministrazione e per l'assessorato allo Sport è sempre stato molto importante. Siamo sicuri che questa corsa saprà sempre più ritagliarsi uno spazio centrale nel panorama ciclistico internazionale e, pertanto, siamo orgogliosi di ospitare la partenza della settima tappa, da Montegrotto Terme a Zocca. Una vetrina anche turistica ed un modo per far conoscere le nostre peculiarità territoriali e, in tale senso, ringrazio il Parco Colli, nella figura del suo presidente avv. Alessandro Frizzarin, per aver saputo coinvolgere il territorio Euganeo-Termale per questa manifestazione».