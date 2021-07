Il team femminile del Tc Padova agguanta la serie A2

Domenica 11 Luglio giornata storica per il team femminile del Tc Padova che si giocava l’accesso per l’A2 con le tenniste leccesi dell’Apem di Copertino. Dopo il pareggio in trasferta pugliese 2-2, altro pareggio Domenica 11 tra le mura amiche di Via Libia. Incontro a squadre fino a quel momento durato 8 ore continue di gioco, portavano al fatidico doppio di spareggio. Sono state le due sorelle Trevisan, Valentina e Federica in una partita definita dal D.G. Danieli da cardiopalma, a giocarsi un’intera stagione in due palle. Avanti per 6/0 nel primo su Morgina-Zecca si arrendevano per 5/7 nel secondo e nel long tie-break chiudevano per 11-9. Il tennis a squadre patavino nella serie nazionale A2 avrà per quest’anno due squadre. Il team rosa del Plebiscito e quello maschile della Canottieri. Partirà il campionato il 3 Ottobre e, per sapere quanti saranno i team nel 2022 bisognerà attendere gli esiti del 2021.

Questa la formazione completa del Tc Padova:

Simion Oana-Georgeta 2.2 U30 Romania, Alvisi Eleonora Fortuna 2.3 U30, Camerin Maria Elena 2.4 O35, Ene Oana-Cristina 2.5 U30 Romania, Trevisan Federica 2.5 U30, Cacciato Tasha 2.5 U30, Benvegnu' Alice 2.6 U30, Trevisan Valentina 2.7 U16, Tancredi Emma 2.7 U16 e Luciano Lavinia 3.1 U16.