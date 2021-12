Tennis a squadre: le ragazze del Plebiscito si aggiudicano i play out

Le ragazze del team Plebiscito di A2 perdono per 2-1 lo scontro diretto con le romane dell'Eur, ma grazie alla vittoria in casa per 4-0, vincono i play out e acciuffano la salvezza.

Salita

Inizio di giornata tutto in salita per la sconfitta della padovana Gloria Ceschi con Lisa Sabino per 2-6-1-6; entrano in campo le più forti Federica Arcidiacono per le bianco scudate contro la spagnola Yvonne Cavalle 7/5 3/6 1/6 con Beatrice Barbiero a dita incrociate. Tutto rimbalza al terzo singolare dove Giulia Crescenzi per Padova si aggiudica il suo incontro per 6/3 6/1 con Benedetta Sensi e porta a casa il punto necessario per la salvezza.

3 team

Saranno quindi ben 3 i team per la città di Padova nel campionato di A2 per la stagione sportiva 2022. Quella maschile della Canottieri, quella femminile del Plebiscito e quella neo promossa del Tc Padova. Tre squadre che premia il maggior movimento di tennisti di qualità nel Veneto e che mette Padova al terzo posto nel panorama nazionale dei campionati a squadre. Meglio solo Roma con 5 squadre e Genova con 4. Un bel pari merito con Palermo, Prato e Casale Monferrato.