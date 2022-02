Tennis, al Torneo Bnl per giocarsi la qualificazione al regionale

Il Tennis Club Montecchia è stato teatro della tappa padovana del Torneo Bnl singolari maschile, femminile e doppio maschile. In palio il titolo provinciale 2022 di quarta categoria ed il pass per la tappa regionale, vero trampolino di lancio verso gli Internazionali di Roma. Le date regionali saranno dal 19/3 al 08/04 per il maschile il Plebiscito e per il femminile l’At Verona. Gli intrepidi giocatori di 4^ entreranno nella gabbia dei leoni di 3^ e a loro volta in quella di seconda e, potrebbe non finire qui. Il ghiotto montepremi di 10.000 € e la possibilità di entrare nel draw delle pre-qualificazioni del Foro Italico, potrebbe ingolosire qualche giocatore di 1^ categoria.

Dopo questa panoramica chi sono i vincitori della tappa padovana ? Eccoli. Hanno condotto la competizione Paolo Fanin ed Eva Contin con i seguenti verdetti. Nel singolare maschile Riccardo Calzavara dello Sporteam Maserà ha messo tutti in fila. In finale ha superato il giocatore di casa Mario Callegari in due set. Finale a sorpresa per i due giocatori 4.2, entrambi giunti al traguardo piuttosto provati, per la disputa di ben sei incontri. Il terzo posto assoluto è stato definito nella serata del 15 tra i due semifinalisti. Eddy Bazzan del Tc Paola e l’under 18 del Montecchia Leonardo Soranzo. L’ha spuntata il giovane di casa.

Nel femminile tutto come da copione. In finale si sono presentate le favorite del seeding ed il titolo è andato ad Anna Zanonato under 16 del Tc Padova che in due set si è imposta sulla coetanea del Plebiscito Elisa Boffo. Semifinaliste Chiara Colato del Maserà e Alice Sostenio under 14 del Tennis Tai di Loreggia. Soltanto il doppio maschile ha ricevuto la validazione, in quanto il femminile aveva troppe poche coppie iscritte. Il double blu ha arriso a Riccardo Vaselli e Luca Carmignoto che hanno vinto in due set contro Luca Babetto e Christian Mazzola. Terzo posto per i De Checchi padre Nicola e figlio Amedeo.

Prossimo weekend due tornei Rodeo. A Conselve un 4^ maschile diretto da Marisa Balielo e Daniele Baratella. Al Tennis Club Padova Open Maschile e femminile per quantità e qualità. Già una sessantina gli iscritti diretti da Umberto Bressan con la supervisione di Enzo Pulcinelli.