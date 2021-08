Tennis, in campo gli ATP

Sabato 28 agosto con inizio nel pomeriggio presso il Tc Casale di Scodosia, torneo-esibizione di alto livello. Una dimostrazione di gioco con 2 ragazzi Under 14 patavini emergenti e a seguire i professionisti con 2 semifinali e una finale che presumibilmente si terrà verso le ore 20.00.

Esibizione spettacolo in Via Ussuolo 57 dove, calcheranno i campi i "globe trotters" argentini dell’Atp: Franco Gabriel Agamenone con Hernan Gonzalo Casanova e Valentin Kuchen Salomon con Alex Barrena. Tutti players visti in lizza nei Challenger Atp, ma mai in questa zona tutti assieme commenta il presidente del circolo organizzatore, Filippo Piemonte.

Alla Canottieri, venerdì 27 agosto, giornata di finali del torneo Veterani Trofeo Hdi Assicurazioni, per giocatori dagli over 50 agli over 70. Erano una sessantina i tennisti ai blocchi di partenza diretti da Stefano Paiaro e Massimo Rigoni. Alle 17 finale over 65 Pietro Battistin con tessera brianzola con il giocatore di casa Giorgio Bertotti; per l’over 70 ci saranno Leonardo Cetera del Patavium con Federico Arduini trevigiano del Pederobba. Alle 19 per l’over 50 il più battagliato, Emanuele Bertolini del Villa Imperiale di Galliera Veneta con Stefano Bizzotto del Città dello Sport di Cittadella; per le Ladies ci saranno Laura Morucchio della Canottieri Mestre con Silvana Povelato del Santa Maria di Sala.

A Galzignano e Montecchia torneo di 3^ categoria maschile e femminile dal 28/8 al 12/9. Al Tennis Club Paola di Piazzola sul Brenta molto atteso l’appuntamento annuale, l’Open Memorial Cauzzo diretto da Enrico Bizzotto. Si terrà dal 04 al 12/9 riservato ai giocatori dai 3.5 in poi. Iscrizioni entro le ore 12 del 2/9 all’indirizzo: enrico@tennispaola.it.