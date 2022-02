Tennis, a Camposampiero il meglio della Terza Categoria

Al Lotario Monti di Camposampiero Rodeo di 3^ categoria con draw da 32 giocatori. Su tutti Riccardo Crivellin con tessera del Rovigo che al terzo set si è imposto sul patavino del San Paolo Luca Calore. Erano i favoriti della kermesse di ottimo livello e non hanno smentito le aspettative.

Entrambi top players di terza categoria, ma in grado di dire la loro anche nella seconda, i due hanno dato spettacolo con un’ottima prova atletica e tecnica. Oltre al pubblico erano presenti gli organizzatori locali dell’evento, il presidente del club sampierese Marco Salvalaggio, Gian Antonio Soligo e Millo Cosmo.Terzi posti per il veronese Matteo Carlo Guiducci e per il trevigiano Fabio Codello del Volpago. Si è distinto nel main draw il veterano veronese Franco Bigardi con 3 vittorie, con due ottime prestazioni Daniele trentin del Tc Mestre. Ma quella più importante per il club di casa, è stata quella del loro beniamino, Luca Dalla Costa, che ha scavalcato ben tre avversari.