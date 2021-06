Tennis in carrozzina: al via “Commit Open Wheelchair”, in gara atleti da tutta Europa

Dal 3 al 6 giugno, 32 atleti provenienti da tutta Europa si contenderanno il titolo del “Commit Open Wheelchair”. Sui campi rossi della Canottieri Padova ci saranno in programma il singolare maschile, il doppio maschile, il singolare maschile quad e un tabellone di consolazione. Ricordiamo che nel tennis in carrozzina la palla può rimbalzare due volte prima di essere colpita. La categoria “Open” prevede la divisione tra i tornei maschili e quelli femminili, mentre nella categoria “Quad” uomini e donne gareggiano nella stessa competizione.

“Commit Open Wheelchair”

Il Torneo Wheelchair svolge un ruolo propulsivo per incentivare e promuovere lo sport del tennis anche a persone con disabilità. La manifestazione che il nostro circolo organizzerà verterà sul promuovere ed incentivare lo sport del tennis in un contesto particolarmente gradevole, e la dotazione impiantistica notevole è adatta ad accogliere un appuntamento di rilievo e di qualità nel panorama tennistico Internazionale.

Canottieri Padova

Tra le società del Veneto la Canottieri Padova occupa una posizione di particolare rilievo, essendo infatti una pietra miliare dello sport padovano per tradizione sportiva, per passione profusa e per risultati raggiunti. Sarà garantita l’accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità; inoltre si comunica la gratuità dell’evento per il pubblico che potrà assistere agli incontri in programma.