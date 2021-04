Tennis che passione: entrano nel vivo l'Open di Primavera e il Montecchia Open, parte il Rodeo Open Trofeo Trafilo

Weekend ricchissimo per gli appassionati di tennis. Parte anche il torneo all’Airone di Legnaro l'Open Trofeo Trafilo, torneo approvato dal Coni sul fil di lana che non ha avuto l’occasione di essere pubblicizzato a dovere tant’è che il placet è arrivato il giorno precedente alla chiusura iscrizioni

All’Open di Primavera presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva dopo aver smaltito la sbornia della carica dei cento neofiti, esaurito il draw di terza. Nel maschile un passo avanti per i veronesi Davide Montanari e Nicolas Facundo Arias, per i vicentini Cristian Valzan, Edoardo Florio, Marco Galante, gli under 18 Federico Molon ed Andrea Albiero, gli under 16 Andrea Zanini, Tommaso Stimamiglio ed Andrea Martellato. Tra i patavini avanzano gli under 18 del Tc Padova Giacomo Checchin e Gianluca Moro, Leonardo Ruzza ed Andrea Vittadello della Canottieri, Alessandro Fornaro del Patavium. Avanza anche il rodigino Pietro Lago che dopo il record di vittorie del fine stagione scorso da 4.3 è stato riclassificato 3.1. Chiudono i veneziani Edoardo Baldan, Riccardo Levorato e Giorgio Rossato.

Nel femminile, ultima giornata per stabilire quali andranno nel main draw. Si sono intanto distinte: l’under 18 vicentina Betania Campana, le under 16 veronesi Vittoria Gasso ed Emma Deanesi, l’under 16 del Plebiscito Laura Benvegnu, Daniela Favaro della Canottieri, l’under 16 trentina Alice Alma Maccani, l’under 16 del Tc Padova Carolina de Poli, la friulana Aurora Vignaduzzo, Serena Forzutti del Plebiscito e la vicentina Monica Gasparini.

Nell’Open di Montecchia con 374 tennisti 3^ kermesse, sotto la direzione di Eva Contin, tra i courts scoperti di Galzignano e quelli indoor di Montecchia, sono già entrati in campo i top player. Ha fatto il suo esordio il number one Daniele Valentino con tessera Canottieri che sarà opposto all’under 18 trentino Matteo Fondriest, il vicentino Marco Tamiello con il trevigiano Patrick Dalla Palma che ha fatto l’impresa andando a vincere con la testa di serie numero due il veronese Niccolò Pozzani. Nel femminile la favorita vicentina Kristal Dule dopo il suo esordio vincente incontra la friulana Anna Sturmigh, mentre nella parte bassa del draw l’under 16 friulana Margherita Marcon sarà opposta alla coetanea veronese Sveva Zerpelloni.

All'Airone di Legnaro nel weekend Rodeo Open Trofeo Trafilo con montepremi di 500€. Inizio sabato 10 aprile l'Open di Este trofeo Supercar con oltre un centinaio di adesioni, diretto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello.