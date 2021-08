Tennis: concluso il torneo di Bagnoli, via all'Alì Open

A Bagnoli di Sopra concluso il torneo di 4^ maschile e femminile con una sessantina di tennisti. Coordinati da Massimiliano Fabris con la supervisione di Eva Contin questi i verdetti. Nel maschile al primo posto il vicentino Niccolò Fioletti che è riuscito a disinnescare la mina vagante del torneo, Cristiano Bevilacqua del Montecchia. Ma Bevilacqua non è stato l’unico Non Classificato a fare numeri.

Quarta categoria

Questa competizione, ha messo in evidenza tantissimi altri giocatori pronti a prendersi la scena in quarta categoria, e forse anche ad ottenere la promozione in terza. Emiliano Giribuola tennista dell’Adria giunto terzo dopo aver scavalcato anche il favorito del seeding. C’è stata gloria anche per il 4.3 Alessandro Ancona under 16 del Chioggia che ha messo in cascina 4 positivi, e per il già affermato 4.2 Andrea Grande rodigino dell’Adria che ha superato la tds numero due. Gloria anche per il giocatore di casa Dino Violato che dopo 3 vittorie si è arreso al vincitore al terzo set. Nel draw rosa stessa minestra. E’ il torneo con le più ampie sorprese. Il tabellone di quarta l’ha vinto la Non Classificata Veronica Pastorello, under 12 del Green Garden, sulla veterana di casa la 4.3 Raffaella Veronese. Non che mancassero le 4.1, la tds numero si è posizionata al terzo posto, la favorita addirittura fuori dal podio spodestata dalla 4.3 Federica Scolari veterana della Canottieri Padova.

Alì Open

Alla canottieri Padova intanto è iniziato l’Alì Open da 5000 €, singolari maschile e femminile, fino al 15/8. Sono 157 gli iscritti supervisionati da Domenico Ciervo. In campo i 2^ categoria, partite del main draw che inizieranno nella giornata di Martedì 10 dalle ore 10.30 Zanettin-Gemelli, Cocola-Parravicini e Banterle-Giardina. Alle 16 Salomon-Pavan e Fondriest-Buffa.