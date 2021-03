Tennis: Giacomini agli ottavi in Tunisia

E' tutto pronto per il proseguo dell’attività agonistica.Al tennis Club Padova di Via Libia nel weekend 20 e 21 Marzo Rodeo Open maschile e femminile, sotto la direzione di Umberto Bressan, iscrizioni entro il 18/3 ore 12 all’indirizzo www.tennisclubpadova.it. Questa è l’attività già vidimata dal Coni nazionale che ne ha autorizzato la competizione. In cantiere, ma sono in attesa dell’autorizzazione dell’Urbe: Al Tc Montecchia 3° Open che dovrebbe iniziare dal 20/3 con durata di tre settimane, come quella dell’Acquaviva che dovrebbe iniziare la settimana successiva dal 27 Marzo denominato Open di Primavera. Sempre in Via Pioveghetto-Naccari c’è in questo weekend del 13 e 14 la tappa provinciale Fitpra di Padel dagli Nc ai 4.1valida per le qualificazioni regionali del circuito nazionale Askoll. Info e iscrizioni 049-611133.

Intanto la tennista del Tc Padova Enrica Favaron si è aggiudicata il Rodeo di Terza Categoria a Portogruaro. Nell’attività internazionale dei patavini Luca Giacomini in Tunisia ha conquistato gli ottavi di finale superando la tds numero due Laurent Lokoli e domani giocherà contro l’iberico Bruno Pujol Navarro. Nel doppio assieme al connazionale Alessandro Ingarao sono in attesa di recuperare parte della gara sospesa per pioggia.Alessandro Ragazzi impegnato in Croazia non è riuscito ad entrare nel main draw.

Tra le strutture più accoglienti per allenarsi e giocare c'è a Luvigliano di Torreglia in Via Tito Livio, 6 il Tennis Club Luvigliano che è stato fondato Da Roberto Manoli nel 1976, per dare l’opportunità agli abitanti di Torreglia e località limitrofe di praticare questa meravigliosa attività, organizzando corsi e tornei per tutte le fasce di età e collaborando con gli istituti scolastici per coinvolgere gli alunni. Il massimo splendore agonistico è culminato negli anni 80 dove sono state giocate delle partite di coppa Italia.

Nel 2018 Roberto Manoli proprietario e Alessio Forzan Presidente assieme al suo Vice Lorenzo Marenesi ed al consigliere Alessandro Legnaro, hanno deciso di affiliarsi alla FIT ed è stato fatto un importante investimento per la sostituzione della superficie. E’ la 43^ società sportiva patavina in ordine cronologico annoverata nella sfera Fit. Un manto in sintetico che a detta dei frequentatori è ideale per ogni livello di gioco con una cornice verde che la rende unica.