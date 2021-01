Tennis, i giovani talenti si preparano per la Coppa Province

Il Fiduciario della Fit, maestro nazionale Paolo Lazzarini, presenta le attività che si svolgeranno nel 2021. «L’agonismo - spiega Lazzarini - sarà sempre al centro del tennis giovanile, ma sta crescendo in maniera esponenziale la domanda e l’offerta di eventi promozionali per gli allievi delle scuole tennis, che ancora non partecipano alle competizioni degli agonisti. È rilevante sottolineare che l’attività promo, coinvolgerà ben il 75% dei giovani che frequentano le scuole patavine. Verrà organizzato nel periodo Gennaio-Maggio un circuito di 4 tappe con un master finale regionale, denominato Fit Junior Program. Per quanto riguarda l’attività promo a squadre, é stato riconfermato il Campionato Italiano con finali da disputare a Maggio durante gli Internazionali d’Italia a Roma presso il Foro Italico».

Giovani talenti

Ma il CT della selezione patavina, svolge anche il ruolo di talent scout nell’organizzare i raduni del Centro di aggregazione e di formazione provinciale per gli agonisti under 10, che andranno a formare la squadra di Padova che parteciperà alla competizione nazionale Coppa delle Province. Lazzarini è il fiduciario e capitano dal 2015 della rappresentativa che partecipa alla Coppa delle Province. Nel 2017 raggiunge il risultato storico nell’accompagnare il team di Padova, prima provincia veneta, alle finali nazionali, cogliendo un lusinghiero 7° posto.

Raduni

Quest’anno i raduni per selezionare gli atleti che formeranno la squadra, inizieranno il 14 Febbraio e coinvolgeranno i nati nel 2011/2012/2013. La sede degli allenamenti e degli incontri casalinghi sarà lo Sporteam di Maserà. La Coppa delle Province avrà una prima fase regionale che qualificherà due squadre che confluiranno in un girone di Macroarea con Friuli, Emilia Romagna e Bolzano e le prime due classificate accederanno alla fase nazionale a 8 squadre.