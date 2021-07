Tennis: a Grantorto finali regionali giovanili

Il Comitato Regionale della Federazione ha organizzato le finali Regionali per assegnare i titoli ai giovani dagli under 10 agli under 16 nella provincia di Padova

Il Comitato Regionale della Federazione ha organizzato le finali Regionali per assegnare i titoli ai giovani dagli under 10 agli under 16 nella provincia di Padova. Due le sedi. Ad Este under 13 e 14 maschile e femminile condotto da Dalmazio Degani con la supervisione di Attilio Galvani, e All’Acquaviva di Padova via Naccari Under 10-11-12 e 16 maschile e femminile supervisionato Maria Vincenza Mastronardi. Ha presenziato la consegna degli scudetti regionali il patavino Alessandro Zambon, vice presidente della Fit Veneto. In totale sono 280 i tennisti che si sono sfidati sia per i titoli regionali che per poter accedere a quelli nazionali.

Nell’under 10 maschile finale tutta veronese andata in primis a Pietro Dolcetta Capuzzo con Diego Gallizioli, competizione per questa categoria che non da seguito nazionale; nel femminile Alessia Minzat del Plebiscito con la veronese Camilla Iannece. Nell’under 11 il veronese Roberto Faccioli con il vicentino Alberto Dalle Carbonare; accedono alle finali nazionali ed anche tutti i vicentini Leonardo Draghi, Lorenzo Dambruoso, Robert Iorga e Nicola Filippi Fermar. Nel reparto rosa: derby tra Virginie, se lo aggiudica la vicentina Federici sulla veneziana Zema; proseguono il loro cammino vero il tricolore anche Anastasia Dmitriev del Plebiscito, le veneziane Veronica Pastorello, Noelle Zema e la vicentina Jovana Ilic.

Nell’under 12 maschile il veronese Riccardo Pasetto con il vicentino Massimiliano Fucile, il veronese Andrea Modenese si aggregherà ai primi due; nel femminile finale tutta patavina Serena Agostini del Plebiscito con Irene Friso del San Paolo entrambe già facenti parte della rappresentativa veneta, si aggregherà in trasferta la veneziana Benedetta Rossi Balotta. Ad Este nell’under 13 è un affare tra vicentini lo scudetto veneto va a Mattia Cappellari su Francesco Dresseno, terzo posto per il trevigiano Lorenzo Maria Archenti. Nel draw rosa: la veronese Maria Sole Savoia sulla veneziana Giorgia Spolaor, terza Giovanna Nanin del Tc Padova. Nell’under 14 maschile il veronese Giovanni Ronzio sul vicentino Michele Fioravanzo terzo il veneziano Alvise Finesso; nel femminile derby tutto trevigiano in seno al Park di Villorba, si impone Emily Iosio su Alessia Vittoria Landi, terza la veronese Stella Cassini. Nell’under 16 maschile all’Acquaviva il vicentino Luca Pavan (2.7) sul pari classifica Tommaso Parpajola del Plebiscito, terzo Jacopo Menegazzo del Tc Padova. Nel femminile la trevigiana Nicole Iosio su Beatrice Varini del Tc Padova, terza un’altra trevigiana Sveva Ricci.

A Grantorto stasera cala il sipario sul torneo iniziato il 3 Luglio del torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. La kermesse fa parte del circuito Tennisdance con Centotredici i giocatori in lizza. Alle 19 finale femminile, alle 20 doppio misto, alle 20.30 quella maschile.