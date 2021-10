Tennis, il via dei campionati nazionali a squadre

Nel weekend si è svolta la prima giornata: un pari per la Canottieri, sconfitta per il Plebiscito. A Vighizzolo d’Este si è concluso il rodeo Open maschile e femminile

Nella prima giornata di serie A2 la squadra della Canottieri coglie un prezioso pareggio a Napoli contro il Tc Vomero 3-3. Le tenniste del Plebiscito in casa si arrendono alle palermitane per 1-3. Riposa la Canottieri che giocherà il 17/10 in casa contro il Bari. Le ragazze del Plebiscito il 10/10 in trasferta a Brescia con Bal Lumezzane.

A Vighizzolo d'Este si è concluso il rodeo Open maschile e femminile sotto la direzione di Roberto Businaro e la supervisione di Ettore Zambotto. Erano 46 i giocatori a contendersi i draws maschile e femminile provenienti da 6 regioni. Nel maschile si è imposto Ian Silva dello Schio sul giocatore dell'Este Mattia Degani. Il vicentino che dopo essersi conquistato la qualificazione dal tabellone di 3^, ha continuato la striscia vincente ottenendo 4 vittorie e tutte al terzo set. Terzi il trentino Alessandro Cella e l'under 18 veronese Paolo Boscarini. Nel femminile l'under 16 patavina del Plebiscito Elisa Cesarina Vincenti al terzo set sulla fiorentina Matilde Gori. Terze l'under 18 milanese Gloria Contrino e l'under 16 goriziana Aurora Corvi.

Ad Este nell'Open di Fine Estate trofeo Banca Prealpi con 1.000 euro di Montepremi, 189 i giocatori ad onorare la competizione. Nel femminile già iniziato il main draw. Nel maschili ultimi incontri per pochi posti al sole. Dirige Dalmazio Degani con la supervisione di Gianluca Cecchinello. La giornata di Martedì prevede: Alle 16 Stimamiglio-Dresseno; 17.30 Buffo-Bordon 19 Marocchio-Ricci; 20.30 Cadolino-Rizza.