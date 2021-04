Tennis: a Legnaro neppure la pioggia ferma il padovano Trombin ma il maltempo condiziona gli altri tornei

All’Airone di Legnaro il Rodeo Open Trafilo ha premiato il giocatore di casa Edoardo Trombin. Con quattro vittorie ha sbaragliato tutti. Ha disinnescato la mina vagante Wilder Roiter, poi si è concesso il lusso di stendere il trentino Alvise Zarantonello infine l’ultimo a resistergli è stato il favorito del seeding, il bolognese Simone Todaro, che nel ranking lo sopravanza di ben tre posizioni. Terzi posti per Cesare Gabrieli altro player dell’Airone e per il reggiano under 18 Leonardo Tagliavini. Con tre vittorie si è messo in evidenza il mestrino Federico De Luca.

Nel draw rosa su tutte l’under 16 trevigiana Virginia Gonzales del Park di Villorba sulla coetanea del Tc Padova Carolina De Poli. Terzi posti per l’under 14 della Canottieri Chiara Girardi e per la vicentina Angela Fontana che da 3.5 ha inanellato ben tre vittorie. Hanno condotto magistralmente la competizione Nicola Beccaro e Michele Vitale con la supervisione di Alessandra Gislon.

Questa la situazione nel torneo dei record denominato Di Primavera presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto. Gianfranco Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi hanno scoperto il main draw, in una domenica dove protagonista è stata la pioggia, che ha stoppato tutte le competizioni outdoor.

Slittato l’inizio dell’Open di Este trofeo Supercar che ha avuto già un centinaio di adesioni nella giornata di Sabato. Il tornero è diretto da Dalmazio Degani, Gianluca Cecchinello sotto la supervisione di Ettore Zambotto. A causa dell’approvazione della federazione arrivata tardi, si sono appena chiuse le iscrizioni di quarta, che ha già portato a 220 gli iscritti e mancano quelli terza e seconda. C' tempo fino a mercoledì 14 per le terze categorie ed i rimanenti top player domenica prossima.