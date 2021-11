Montecchia, domina la Canottieri

Erano un ottantina i tennisti in lizza alla Montecchia per il 4^ categoria coordinato da Eva Contin. Finale tutta Canottieri tra Tommaso Toson e Furio Corsi vinta in due set da Toson. Terzi posti per il vicentino Andrea Brigo e per il giocatore di casa Cristiano Bevilacqua. Tre vittorie per Leonardo Nicolè del Maserà; dalle retrovie fino al main draw il rodigino Marco Rossi, Massimo Marcello e Marco Contino del Pool Time.

Altri tornei

Tutto pronto per il primo dei due Slam patavini. Gli open di Natale che partono a Dicembre e finiscono il 6 Gennaio di ogni anno. La scorsa edizione nonostante la zona rossa, ha visto una partecipazione record, con quasi un migliaio di tennisti al via. Organizzazione Barbiero’s family diretto da Beatrice il primo all’Acquaviva, da papà Gianfranco il secondo al Plebiscito. Per quello dell’Acquaviva si gioca dal 4/12 con singolari e doppi maschile e femminile. Montepremi di 3.500 € e le iscrizioni dovranno pervenire tramite modulo su portale: https://news2001.it/tornei2001team/ fino ai 3^ categoria singoli il 02/12 per i doppi il 12/12. Ad Este prossimo weekend per un torneo Tpra maschile e femminile per tesserati fit fino ai 4.4 Trofeo Città di Este per iscrizioni info@tennisclubeste.com.