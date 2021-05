Tennis, nazionali a squadre: sono tre i team padovani

Tre i team patavini impegnati a rappresentare i club di Padova nei campionati nazionali a squadre. Ben due sono quelle del Tc Padova che domenica 16 ha dato il via al campionato a squadre. Entrambe in B1 quelle del sodalizio di Via Libia maschile e femminile, la terza è quella del Plebiscito maschile. Nel Tc Padova con un pass per la promozione in tasca, visto il roster da serie superiore allestito, ci sono ben 3 argentini ed uno spagnolo ed altri sette players di casa della nutrita schiera di seconda categoria a loro disposizione. Nella femminile due rumene, ma spicca la presenza della ben nota Maria Elena Camerin che dovrebbe condurre in porto l’en plein. Ma le trasferte lunghe, e le componenti degli altri team specie quelli che ambiscono anche loro a puntare all’A2, sono insidie dietro l’angolo. Nel girone maschile le avversarie sono Torino, Alghero, Roma, Siena, Ascoli Piceno e Milano. Nel femminile Piombino, Milano, Pesaro, Lecce, Parma e Cagliari. In B2 il team del Plebiscito capeggiato da Alessandro Ragazzi, Lorenzo Favero, Marco Bergagnin, Antonio Garbin ed i giovani Tommaso Parpajola, Alberto Zani ed Andrea Pavia. Un solo straniero il polacco Szimon Jan Walkow.

Dopo aver usufruito delle strutture di Este andata in soccorso al 4° Open Montecchia, per consentire il regolare svolgimento della kermesse con ben 581 partecipanti, Lunedì tempo di semifinali. Coordinati da Eva Contin ed Alberto Visentin a Galzignano con i campi scoperti, alle 12 Daniele Valentino misurerà le ambizioni del rampante Marco Carretta e alle 13.30 il vincitore del Supercar di Este Tommaso Dal Santo col veronese Pietro Romeo Scomparin. Nel femminile alle 13 la trevigiana Francesca Covi con la patavina del Plebiscito Melissa Maria Valerio e alle 15.00 l’altra semifinale tra l’under 18 veronese Samira Peverato con la vicentina Kristal Dule.

Al Tennis San Paolo di Via Canestrini torneo giovanile per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile, con ben 263 partecipanti diretti da Lorenzo Cristofori con la Supervisione di Attilio Galvani. Completate le qualificazioni dei 4^ nel tabellone principale dove spicca nel 12 il numero uno Massimiliano Fucile, vicentino già 3.5 ed il numero due il giocatore di casa Leonardo Trivellato 4.1. Per i più grandicelli ancora non si conosce il number one perché è necessario un tabellone intermedio dove si affronteranno i middle players di 4^ capeggiati da Denis Cojan del Plebiscito.Nel reparto rosa per le più piccole è già tempo di main draw dove in cima c’è la beniamina di casa Irene Friso, che campeggia anche in quello under 14 essendo già 3.4.

A Montegrotto Terme presso il Commodore di Via Calle della Pace, 42 torneo maschile e femminile fino ai 3.1, dal 15/5 al 06 Giugno. Competizione diretta da Giuliano Bisello, iscrizioni che dovranno pervenire via mail a: info@commodoretc.it. Alla Commodore Academy di Abano Terme Via Calle pace, 42 circuito tennisdance dal 22/5 al 13/6 altra competizione come sopra iscrizioni entro il 20/5 all’indirizzo: frapizzo66@gmail.com. All’Atestino di Vighizzolo d’Este Roberto Businaro dirige questo Open maschile che si terrà dal 22/5 al 12 Giugno iscrizioni entro il 20/5 va mail a: asdctatestino@gmail.com.

Nel weekend dal 27 al 29 Maggio presso il Tc Padova Rodeo Open maschile e femminile per giocatori con classifica minima dai 3.3. Denominato Play College, sarà diretto da Umberto Bressan. Iscrizioni che dovranno pervenire alle mail: david@ptrtennis.it e/o www.tennisclubpadova.it entro il 23/5 ore 12.00. A Monselice 1° Open maschile trofeo Scandipadova dal 29/5 al 13 Giugno, diretto da Alessandro Visentin che vaglierà le iscrizione che dovranno pervenire con le seguenti modalità. Per i giocatori fino ai 3.5 entro il 27/5, fino ai 2.8 entro il 30/5 e per i rimanenti entro il 2 Giugno all’indirizzo di posta elettronica:tcmonselice@gmail.com. Alla Canottieri Padova dal 3 al 6 Giugno torneo internazionale di tennis per giocatori weelchair Uniqlo Tour organizzato da Francesco Valentini di Mi.a, miolesi associati di Padova. Tappa fondamentale per le prossime paraolimpiadi di Tokio.