Tennis: nel padovano un week end ricco di tornei. Ed Este va in soccorso alla Montecchia

Este va in soccorso al 4° Open Montecchia, mettendo a disposizione i campi in struttura per consentire il prosieguo della kermesse con ben 581 partecipanti. Coordinati da Eva Contin ed Alberto Visentin, giovedì 13 maggio alle 12.00, ad Este, il primo dei 3 incontri programmati sotto le strutture fisse, poi nel pomeriggio continueranno a Galzignano con i campi scoperti, sperando siano asciutti ed agibili, causa maltempo. In campo per gli ottavi di finale, alle 13, Melissa Maria Valerio vs Julia Peer tds numero due; alle 13.30 sempre ad Este Marco Tamiello con Tommaso Ferrari e alle 14.30 Angelo Rossi con Alessandro Fornaro. A Galzignano dalle 15 Matteo Meneghetti con Davide Galvagnin, alle 16.30 Luca Pavan con Enrico Wood, alle 18.00 Samira Peverato vs Francesca Costalonga, alle 18.30 il doppio turno del vincente Rossi-Fornaro con la tds numero 5 Giovanni Peruffo.

Al Tennis San Paolo di Via Canestrini torneo giovanile per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile, con ben 263 partecipanti diretti da Lorenzo Cristofori con la Supervisione di Attilio Galvani. Stanno avanzando per gli under 12 nel draw Nc che è composto da ben 102 neofiti: draw che ancora deve definire tutti i promossi a quello successivo. Al momento sono in rampa di lancio nell’under 12: il vicentino Filippo Sabino ed Edoardo Tommaso Vettorato del Tc Padova. Nell’under 14 Gianluca Bortolami del Maserà, Francesco Gentile e Massimiliano Riello Pera della Canottieri, ed il giovane player di casa Antonio Borgo. Per il draw rosa al momento nell’under 12 si affaccia al turno successivo soltanto Gaia Mondin del Cittadella. Nel 14 momentaneamente soltanto Laura Vittoria De Checchi del San Paolo.

A Montegrotto Terme presso il Commodore torneo maschile e femminile fino ai 3.1, dal 15/5 al 06 Giugno. Competizione diretta da Giuliano Bisello, iscrizioni che dovranno pervenire via mail a: info@commodoretc.it. Sempre al medesimo club circuito tennisdance dal 22/5 al 13/6 altra competizione come sopra iscrizioni entro il 20/5 all’indirizzo: frapizzo66@gmail.com. All’Atestino di Vighizzolo d’Este Roberto Businaro dirige questo Open maschile che si terrà dal 22/5 al 12 Giugno iscrizioni entro il 20/5 va mail a: asdctatestino@gmail.com.

Nel weekend dal 27 al 29 Maggio presso il Tc Padova Rodeo Open maschile e femminile per giocatori con classifica minima dai 3.3. Denominato Play College, sarà diretto da Umberto Bressan. Iscrizioni che dovranno pervenire alle mail: david@ptrtennis.it e/o www.tennisclubpadova.it entro il 23/5 ore 12.00. A Monselice 1° Open maschile trofeo Scandipadova dal 29/5 al 13 Giugno, diretto da Alessandro Visentin che vaglierà le iscrizione che dovranno pervenire con le seguenti modalità. Per i giocatori fino ai 3.5 entro il 27/5, fino ai 2.8 entro il 30/5 e per i rimanenti entro il 2 Giugno all’indirizzo di posta elettronica:tcmonselice@gmail.com. Alla Canottieri Padova dal 3 al 6 Giugno torneo internazionale di tennis per giocatori weelchair Uniqlo Tour organizzato da Francesco Valentini di Mi.a, miolesi associati di Padova. Tappa fondamentale per le prossime paraolimpiadi di Tokio.