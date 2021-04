Tennis, la pioggia scombina i piani nei tre tornei del weekend

All’Airone di Legnaro è iniziato sabato 10 aprile il rodeo Trafilo Open con 30 gare che si conclude domenica, con altrettante sfide con inizio dalle ore 09 fino alle ore 19. Conducono la competizione Nicola Beccaro e Michele Vitale con la supervisione di Alessandra Gislon. Promossi per la giornata di Domenica Massimo Caputi del Patavium, il veneziano Federico De Luca, il vicentino Lorenzo Bassan che ha stoppato Filippo Emanuele Battiston del Bolzano e il giocatore di casa Emiliano Paura risultato indigesto per Elia Biasiolo del Monselice. Teste di serie nel maschile sono il bolognese Simone Todaro ed il giocatore di casa Cesare Gabrieli. Gli Outsider sono per la terza categoria, il veneziano Wilder Roiter, e nel main draw il trentino Alvise Zarantonello vincitore del 2° Open di Montecchia. Nel femminile è un affare per le giocatrici di 3^ dove spicca l’under 16 del Tc Padova, Carolina De Poli.

Questa la situazione nel torneo dei record denominato Di Primavera presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto. Gianfranco Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi hanno scoperto il main draw ed i terzini ivi promossi. Vista la concreta possibilità di pioggia le gare all’Acquaviva sono state messe in programma dalle 14.30 del pomeriggio e solo per il draw maschile.

Nell’Open di Montecchia con 374 tennisti 3^ kermesse, sotto la direzione di Eva Contin, si è conclusa la competizione con la vittoria scontata di Daniele Valentino tesserato per la Canottieri sul vicentino Marco Tamiello. Terzi posti per il trentino Matteo Fondriest e per il trevigiano Patrick Dalla Palma. Nel femminile l’udinese Anna Sturmigh sulla veronese Sveva Zerpelloni, bronzi per un’altra udinese, Margherita Marcon e per la vicentina Kristal Dule.

Slittato l’inizio dell’Open di Este trofeo Supercar con oltre un centinaio di adesioni, diretto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello. A causa dell’approvazione sottodata, si chiudono oggi le iscrizioni di quarta, mercoledì 14 le terze categorie ed il rimanenti top player domenica prossima.