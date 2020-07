Tennis, Plebiscito: serie B femminile playoff promozione, ottimo pareggio a Piombino

Si conclude in pareggio la giornata di andata del tabellone play-off promozione per la serie A2, con il Centro Sportivo Plebiscito impegnato fuori casa nell’ostico campo dell’AT Piombinese: il circolo toscano ha schierato sui suoi campi in Mateco (cemento) outdoor le specialiste Sara Gambogi (2.4, 763 WTA), Cristina Pescucci (2.4) e l’argentina Agustina Chlpac (2.2 e 885 WTA).

I risultati

La maggiore abitudine di gioco sui campi veloci del circolo di Piombino ha fatto la differenza nei due singolari dell’argentina Chlpac contro la portacolori biancorossa Federica Arcidiacono (2.2, 699 WTA), 6/3 6/4 il risultato a favore della giocatrice di casa al termine di un match combattuto e nel singolare tra la patavina Gloria Ceschi (2.4) e la pari classifica toscana Cristina Pescucci (2.4) quasi ingiocabile sui campi di casa (6/3 6/3 il risultato a favore della piombinese). Decisamente a suo agio invece la giocatrice romana portacolori del C.S. Plebiscito Giulia Crescenzi (2.3, 986 WTA): grazie al suo gioco potente, non ha avuto problemi contro l’ostica 2.2 Gambogi, chiudendo con una vittoria per 6/2 6/3 senza mai mettere in discussione la partita. Sul punteggio di 2 a 1 in svantaggio, il Padova schiera in doppio Gloria Ceschi e Giulia Crescenzi, che portano a casa il punto del pareggio con una bellissima prestazione in doppio: dopo un primo set in tensione, le due giocatrici del circolo patavino trovano l’intesa e superano Chlpac/Gambogi al termine di un match entusiasmante con il punteggio di 3/6 6/3 10-4. Due pari il risultato finale della prima giornata: la promozione in serie A2 dunque si giocherà tutta sulla terra rossa di casa, domenica 2 agosto alle ore 15 ai campi del Centro Sportivo 2000 di Padova.