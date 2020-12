Tennis: prosegue senza sosta l'Open di Natale

All’Acquaviva di Via Naccari è in corso l’Open di Natale che vedeva al via oltre 400 tennisti ed un montepremi complessivo di 4.000€ suddivisi tra singolari e doppi maschili e femminili.

In cabina di regia Beatrice Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi che hanno compilato il main draw promuovendo ai sedicesimi i seguenti incontri che si disputeranno il giorno di Santo Stefano dalle ore 11 e che vdranno impegnati: l’under 18 vicentino Alberto Orso con il coetaneo bolzanino Tobias Kirchlechner, il vicentino Enrico Giacomini e l’under 18 veronese Nicolò Pozzani, il bassanese Tommaso Gabrieli con il tennista del Tc Padova Marco De Rosa, il vicentino Marco Tamiello con il trevigiano Daniele Valentino, il marchigiano Federico Bertuccioli opposto all’under 18 pordenonese Jacopo Poles ed il bergamasco Andrea Fiorentini con il veronese Andrea Zordan.

Nel femminile in attesa delle spettacolari Federica di Sarra e Cristiana Ferrando c’è chi sgomita alle spalle per ottenere un posto in scena. Al momento sono in lizza sempre per i sedicesimi: l’under 16 toscana Viola Turini e la vicentina Martina Stefani, la friulana Adele Burato e la bolognese Camilla Abbate, le under 18 Martina Muzzolon ed Anita Bertoloni veneta e ligure, la lombarda Valentina Losciale e la veronese Elena Bompieri, la piemontese Beatrice Ottone vs l’under 18 triestina Carlotta Moccia, la giocatrice di casa Gloria Ceschi con l’under 18 piemontese Greta Schieroni chiude gli scontri del singolare l’under 18 toscana Alessandra Anghel con l’under 16 piemontese Rebecca Amerio.

Nel doppio maschile la coppia da battere è quella dei piemontesi Luca Tomasetto ed Andrea Cardella. Quella femminile Federica Arcidiacono giocatrice del Plebiscito e la toscana Gaia Sanesi. Nel frattempo al Plebiscito sta continuando l’altra kermesse speculare a quella dell’Acquaviva, dove stanno chiudendo le qualificazioni i giocatori di terza categoria e si attendono le rivincite dei giorni scorsi. Il Tc Feriole Montecchia ha adeguato a categoria Open il torneo maschile e femminile che si svolgerà dal 26/12, sotto la guida di Eva Contin sia a Montecchia che a Galzignano kermesse che si concluderà il 10/1/21.