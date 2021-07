Tennis, il punto sui tornei in corso

Al Lotario Monti di Camposampiero sono pronti i quarti di finale del Memorial Roberto Gallo Open maschile e femminile con 3.000 euro di montepremi diretto da Flavio Marcato e Maria Teresa Zecchino.

Dalle ore 13 sarà possibile seguire le battaglie in Via Giorgione con l’incontro del veneziano Alberto Orso ed il vicentino Marco Carretta dato in gran forma, con un piede in semifinale nell’Open di Volpago. Alle 15 derby vicentino con Dal Santo Tommaso ed il giovane under 18 Simone Fucile. Dal Santo che sta accusando la stanchezza di queste competizioni a ritmo serrato e che nel trevigiano si è arreso ieri al patavino Lorenzo Favero, Fucile potrebbe approfittarne. Sempre alle 15 altra partita interessante tra il siciliano Antonio Caruso ed il rampante under 18 veronese Samuele Martorana. Chiude il draw maschile il derby dei Matteo, Dal Zotto vs Meneghetti.Nel draw rosa alle 17 Chiara Di Vina vs Beatrice Varini, Ludovica Mazzucchelli vs Greta Carretta ultimi incontri per definire i quarti.

A Grantorto dal 3 Luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. Centotredici i giocatori in lizza, dalle ore 17 per incontri singoli e doppi sia maschile che misto. Sempre con inizio dal 3/7 Montecchia e Galzignano organizzano un torneo per giocatori massima categoria 4.3.Una competizione molto attesa per neofiti e veterani che daranno vita a battaglie infinite, visto il livello di gioco molto equilibrato. Eva Contin supervisiona la competizione. Sempre Montecchia nel prossimo weekend dal 09 al 11/7 indice un Rodeo Open maschile iscrizioni via mail entro le ore 12 del 07/7 a: scuolatennismontecchia@yahoo.it. Ad Este dal 3/7 al 14/7 under 13 e 14 maschile e femminile condotto da Dalmazio Degani con la supervisione di Attilio Galvani. All’Acquaviva di Padova via Naccari Unde 10-11-12 e 16 maschile e femminile, dirige Maria Vincenza Mastronardi. Al tennis Club Padova di Via Libia torneo di 3^ categoria del circuito Tennisdance. Singolari maschile e femminile ed incontri di doppio maschile e misto dal 10 al 25/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 08/7 via mail: www.tennisclubpadova.it. Al Garden di Abano nel weekend 16/18 Luglio Rodeo maschile di 3^ categoria 1^ tappa dello Smatch Me Tour. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 to: gardentennisabano@hotmail.it. A Monselice dal 17 Luglio al 01/08 Trofeo Banca Patavina di 3^ categoria maschile diretto da Alessandro Visentin. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/7 via mail a: tcmonselice@gmail.com.