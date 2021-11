Tennis, Rodeo al Patavium

Al Patavium di Padova Via Decorati al Valor Civile si è svolto un Rodeo di 3^ maschile condotto da Alberto Visentin con una quarantina di contendenti.

Rodeo

Sul gradino più alto il miranese Riccardo Levorato che in finale si imposto in due set sull'under 16 vicentino Leonardo Tonin. Terzi, il favorito del seeding Rafael Edgardo Scataglini dell'Airone di Legnaro e la vera sorpresa del torneo il giocatore del San Paolo Andrea Rizzo. Con 4 vittorie, Rizzo da 4.2 considerato che il punteggio sarà l'ultimo valido per la stagione 2021, rischia il passaggio di categoria. Due le vittorie per l'under 16 rodigino Francesco Lazzarin; nel draw di quarta tre le vittorie del giocatore di casa Michele Zaggia, di Mauro Marigo dell'Airone e per l'under 16 del Chioggia Matteo Spinadin. A Montecchia e Galzignano è iniziato il torneo di 4^ categoria maschile con 82 partecipanti diretto da Eva Contin. Ad Este nel weekend 13 e 14 Novembre Rodeo Open maschile e femminile Trofeo Assigroup, sotto la supervisione di Gianluca Cecchinello. Iscrizioni entro Giovedì 11/11 alle ore 12 via mail to: info@tennisclubeste.com.