Tennis: semifinali Memorial Gallo Camposampiero

Al Lotario Monti di Camposampiero è tempo di semifinali del Memorial Roberto Gallo, Open maschile e femminile con 3.000 euro di montepremi diretto da Flavio Marcato e Maria Teresa Zecchino.

Apre la giornata di gare di venerdì 9 luglio la finale del draw di 3^ tra Francesco Sain del Park di Villorba e l’under 18 vicentino Francesco Marangon. Una partita già di livello che fa da apripista per una giornata di fuoco e fiamme. Alle 16 la tds numero uno la vicentina Kristal Dule cercherà di sbarrare l’accesso alla finale della sassarese Ludovica Mazzucchelli, mentre la numero due la latisanese Iris Burato alle 18 sarà opposta alla corregionale Serena D’Ercole tds numero 3. Alle 17 duello d’alta quota tra Alessandro Ragazzi con Nicola Ghedin e alle 19 l’altro match clou tra Marco Speronello e Tommaso Dal Santo.

A Grantorto iniziato dal 3 Luglio è iniziato il torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. Centotredici i giocatori in lizza. Dalle ore 17 per incontri singoli e doppi sia maschile che misto.Sempre con inizio dal 3/7 Montecchia e Galzignano organizzano un torneo per giocatori massima categoria 4.3.Una competizione molto attesa per neofiti e veterani che daranno vita a battaglie infinite, visto il livello di gioco molto equilibrato. Eva Contin supervisiona la competizione. Sempre Montecchia nel prossimo weekend dal 09 al 11/7 indice un Rodeo Open maschile iscrizioni via mail entro le ore 12 del 07/7 a: scuolatennismontecchia@yahoo.it