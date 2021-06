Tennis a squadre: bene i team padovani

Ecco come sono andate nella B1 le formazioni del Tc Padova. Vittoria per il team rosa in trasferta nel Salento con le leccesi dell’Arnesano che erano prime. Partita delicata questa che con la vittoria scavano un solco profondo in cima alla classifica. Nel maschile il team di capitan Marcon Mercoledì 2 in Via Libia tra le mura domestiche trovano un bel pareggio 3-3 con i romani dell’Antico Tiro a Volo, che così li tengono alle loro spalle.

In B2 Il team del Plebiscito si impone 5-1 sul Trento che gli garantisce la salvezza. Bene Lorenzo Favero su Matteo Fondriest, Marco Bergagnin su Rampazzo Sasha Alessando, perde al terzo set Tommaso Papajola con Eugenio Candioli, Ragazzi e Garbin si impongono sul duo Pecoraro-Cristellotti completano l’Opera Favero-Bergagnin su Candioli Fondriest.