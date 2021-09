Tennis a squadre: promozioni per Tc Padova e Canottieri

Nel weekend ad Albarella il Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis ha chiuso l’annata sportiva 2021 a squadre, con la kermesse delle finali regionali.

Di fronte tutti i 14 team che hanno raggiunto la promozione alla classifica superiore. In palio il titolo regionale, ovvero come essere la miglior squadra veneta 2021 delle categorie D1-D2-D3 e D4. In più c’era in palio anche la Team Cup che è stata assegnata alla Canottieri Padova, società che meglio si è comportata in Veneto con le proprie squadre nel corso dei campionati. Nella D1 maschile dove l’Airone ha agguantato la promozione in C, il titolo è andato ai vicentini del Sandrigo per 5-1. Nella D1 femminile dove il Tc Padova ha guadagnato il pass per la serie C, la finale è andata alle veneziane del Green Garden. Nella D3 maschile c’era la Canottieri Padova che ha ottenuto la promozione in D2, ma non il titolo regionale che è andato al team dei Comunali di Vicenza.