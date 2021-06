Tennis a squadre, volano le ragazze del Tc Padova

Per il team rosa play Off in vista, sfumati invece per la formazione maschile

Nella B1 sono due le formazioni del Tc Padova. Vanno a gonfie vele le tenniste capitanate da Maria Elena Camerin, che guidano a punteggio pieno il loro girone, avendo vinto anche l’ultimo incontro disputato in trasferta meneghina contro il tennis Junior. Vincono per 3-1 sugli scudi Federica Trevisan, Lavinia Luciano ed il duo Alvisi-Trevisan, perde al terzo set Cristina Ene-Oana. Ultima fatica di regular Domenica 20 con le pesaresi del Megabox di Vallefoglia. Per il team rosa play Off in vista.

B1

Nel maschile il team di capitan De Rosa vince in trasferta con i senesi del Poggibonsi per 4-2. Inizia proprio Marco De Rosa a dare la carica ai suoi aggiudicandosi il primo singolo su Andrea Taliani per 7/5 6/3; mette in pareggio Zanettin che perde in due set con Angiolini; entra in campo l’outsider del team patavino Tomas Martin Etcheverry che allunga su Turini, il senese Petreni regola Gasparini e l’incontro è in bilico 2-2. I doppi del Tc Padova fanno poi la differenza apportando i 3 punti in classifica generale. Classifica che li vede al terzo posto con l’impossibilità di acchiappare il secondo, posto valido per entrare nei play off, in quanto i secondi sono a quattro punti di distanza, e domenica 20 saranno ospiti a Padova, trattasi del Maggioni di San Benedetto del Tronto che comunque vada saranno loro ad accedere i Play Off.

B2

In B2 Il team del Plebiscito si impone 4-2 in trasferta a Padriciano di Trieste sul Tc Triestino vincono tutti i singoli: Favero con Vergine, Bergagnin con Vehovec, Ragazzi con Vech Flaborea e Pavia, perdono i due incontri di doppio. Per la squadra del Plebiscito c’è il secondo posto, ma avendo finito gli incontri e la squadra vicentina che si trova alla pari ha vinto lo scontro diretto, ha centrato a pieni voti la salvezza.