Tennis: al Tc Montecchia si sfidano giovani promesse del tennis italiano

Al Tc Montecchia è già tempo di quarti di finale. Vanno in campo i tennisti, sia nel torneo maschile che femminile, dalle ore 10.00 di venerdì 8 gennaio. La kermesse, che è iniziata il 26 dicembre sotto l’instancabile guida di Eva Contin e con la partecipazione 240 giocatori, ha dato l’opportunità di poter continuare l’attività agonistica nonostante i problemi creati dal Covid in tutti i settori della società ed inevitabilmente anche nello sport.

Senza pubblico, ma con la sola presenza degli addetti ai lavori ed i rigidi protocolli delle norme federali anti-covid, il Montecchia Open è il terzo torneo stagionale che mette a confronto i migliori giocatori del triveneto e di altre 5 regioni dello stivale, tant’è che la favorita nel draw femminile proviene dal Lazio.

Questo il programma: alle 10 Daniele Coletto dell’Arca Spinea opposto al trentino Alessandro Cella; 11.30 il match clou del draw rosa, la mestrina Valentina Trevisan incrocerà la tds numero uno, la romana Silvia Mattiolo; alle 13 altro match clou, quello del maschile con l’under 18 veronese Samuele Martorana opposto al fiorentino Marco Chiavistelli; alle 14.30 la tennista padovana Elisa Cesarina Vincenti favorita numero due del seeding se la dovrà vedere con l’under 16 reggiana Sofia Vescovi; alle 16.00 l’under 16 trentina Noemi Maines attende la vincente tra Cipriani e Zavarise; Alle 17.30 il trentino Alvise Zarantonello sarà opposto al vincente dello scontro Ruzza-Santi; alle 19 la modenese Alice Monducci Delucchi è in pedana con la vincente tra Banterle-Gasparini; ultimo incontro ma non per importanza, alle 20 duello tutto in seno al tennis Club Padova, dove i giocatori del sodalizio di Via Libia si sfideranno per entrare in semifinale e sono il favorito Giulio Zanettin con il compagno di squadra Davide Galvanin.