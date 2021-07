Tennis: terzo posto per la rappresentativa regionale alla Coppa Belardinelli

La rassegna nazionale per rappresentative regionali ha messo in vetrina le migliori racchette degli anni 2009 e 2010. Nutrita la presenza di tennisti padovani

Parlano padovano gli alfieri della rappresentativa veneta che è stata impegnata in questa settimana nella Coppa Belardinelli. XXII^ Rassegna nazionale per rappresentative regionali che hanno messo in vetrina le migliori racchette degli anni 2009 e 2010.

Questa la rappresentativa veneta a Castel di Sangro guidata dalla maestra della Canottieri Padova Anna Benzon e dal tecnico vicentino Mirko Balestro: Riccardo Pasetto (Vr), Fucile Massimiliano, Dalle Carbonare Alberto, Robert Iorga e Virginia Federici (Vi), Matilde Dall’Antonia e Giulia Zoppas (Pn) residenti nel trevigiano; per Padova: Cristian Tiengo e Serena Agostini del Plebiscito seguiti da tecnico Andrea Mantegazza e Irene Friso e Leonardo Trivellato del San Paolo seguiti da Gianluca Saccari.

Com’è andata ? Il veneto era inserito nel girone “Berrettini” con Umbria, Lazio, Sicilia e Valle d’Aosta. Una sola sconfitta poteva compromettere il prosieguo del torneo, in quanto passavano solo le prime del raggruppamento. Dopo le affermazioni su Umbria 4-3 e valle d’Aosta 7-0, sono arrivate le sconfitte con Sicilia e Lazio, ma le soddisfazioni sono state tante. Specie lo scontro con il Lazio, che da sempre mette a confronto i due movimenti in ambito nazionale è stato perso per un solo punto 3-4. Così la rappresentativa è andata a finire al terzo posto dietro Lazio e Sicilia.

Al Lotario Monti di Camposampiero è iniziato il Memorial Roberto Gallo Open maschile e femminile con 3.000 euro di montepremi diretto da Flavio Marcato e Maria Teresa Zecchino. Dalle 08.30 un solo campo a disposizione dove sarà possibile seguire le battaglie in via Via Giorgione. Sono già in campo giocatori di 3^ e 2^ lo spettacolo è assicurato. A Grantorto dal 3 Luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. Centotredici i giocatori in lizza dalle ore 09.30 alle 16.00. Sempre con inizio dal 3/7 Montecchia e Galzignano organizzano un torneo per giocatori massima categoria 4.3.Una competizione molto attesa per neofiti e veterani che daranno vita a battaglie infinite, visto il livello di gioco molto equilibrato. Dalle ore 09 alle 12 e dalle 17.30 alle 20.00 Eva Contin supervisiona la competizione. Sempre Montecchia nel prossimo weekend dal 09 al 11/7 indice un Rodeo Open maschile iscrizioni via mail entro le ore 12 del 07/7 a: scuolatennismontecchia@yahoo.it