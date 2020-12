Tennis, tornei open di Natale: si entra nel vivo al Plebiscito in scena i seconda categoria

Hanno superato anche la prova del Coni i due tradizionali Open Nazionali di Natale targati 2001 Team (montepremi totale 4mila euro ciascuno), in svolgimento presso il Centro Sportivo 2000 (singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, dal 5 al 30 dicembre 2020) e Centro Sportivo Plebiscito (singolare maschile dal 12 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021): inseriti nella lista delle competizioni di “preminente interesse nazionale”, seguendo tutte le normative attualmente vigenti e le chiusure decretate dalla nuova zona rossa, si stanno avviando però verso le fasi conclusive.

Successo iscritti

Un vero successo di iscritti anche quest’anno per le due manifestazioni, che contano in totale più di 800 partecipanti, suddivisi tra i vari tabelloni: al 2000 sono 206 gli iscritti al singolare maschile, 98 al singolare femminile, 34 coppie nel doppio maschile e 19 nel doppio femminile, mentre al Plebiscito sono 214 gli iscritti nel maschile, 120 nel femminile e 32 coppie di doppio misto. Al Centro Sportivo 2000 scendono in campo in questi giorni i favoriti dei tabelloni finali maschile e femminile: in campo maschile, esordio in giornata per i 2.3 Andrea Fiorentini, Tommaso Gabrieli, Federico Bertuccioli, mentre domenica scenderanno in campo i 2.2 Luca Giacomini, il portacolori del circolo di casa Alessandro Ragazzi (C.S. Plebiscito), il 2.2 veronese Marco Bortolotti, per il 2.1 torinese Luca Tomasetto e il 2.1 Marco Speronello. Esordio lunedì 28 dicembre, invece, per la prima testa di serie: l’italo croato Viktor Galovic, 1.19 nelle classifiche italiane e 284 della classifica ATP, che incontrerà il vincitore tra il 2.4 Masetti e il 2.2 Giacomini. Avanzano anche il 2.4 Kirchlechner, che beneficia del ritiro della testa di serie n.4 Baldoni (2.1), mentre oggi si giocheranno un posto in ottavi di finale Andrea Fiorentini (2.3) e Andrea Zordan (2.4), Tommaso Gabrieli (2.3) e Marco De Rosa (2.4), i 2.4 Marco Tamiello e Daniele Valentino, il 2.3 Federico Bertuccioli e il 2.5 Jacopo Poles, il cui vincitore andrà a scontrarsi con il 2.2 e t.d.s.7 Kirill Kivattsev, Enrico Giacomini (2.6) e il 2.4 Nicolò Pozzani.

Femminile

In campo femminile, il tabellone è di respiro internazionale: esordio domenica 27 dicembre per tutte le teste di serie, con grande attesa per Federica Di Sarra, 2.1 e 327 WTA, vera mattatrice dei tornei internazionali di questo finale di stagione con vittoria nei 15mila euro di Trieste e Ortisei e nel 25.000$ di Tarvisio, e della 2.1 Cristiana Ferrando (358 WTA), in attesa rispettivamente della vincente tra la 2.4 Viola Turini e la 2.7 Martina Stefani e tra le 2.4 Greta Schieroni e Gloria Ceschi (C.S. Plebiscito). Esordio il 27 anche per la portacolori del circolo di casa Federica Arcidiacono (2.2, neo promossa 2.1 nelle classifiche 2021, e 699 WTA ), per la 2.2 veronese Aurora Zantedeschi (727 WTA), e per la 2.3 milanese Valentina Lia. Scendono in campo anche le prime teste di serie nei tabelloni di doppio maschile e femminile: altissimo il livello dell’edizione 2020, con in campo maschile le coppie formate da Luca Tomasetto 2.1/Andrea Cardella 2.4, Andrea Fiorentini 2.3/Federico Bertuccioli 2.3, Alessandro Ragazzi 2.2/Marco De Rosa 2.4, Luca Serena 2.3/Daniele Valentino 2.4, Marco Bergagnin 2.4/Lorenzo Favero 2.4, Riccardo Marcon 2.3/Carlo Musiani 2.8, Giulio Zanettin 2.5/Jacopo Poles 2.5. Nel femminile, prima testa di serie la coppia formata dall’atleta di casa Federica Arcidiacono (2.2) e Gaia Sanesi (2.2, ora 471 WTA), allenatrice presso la 2001 Team Tennis Academy, nella parte bassa del tabellone in vece troviamo Valentina Lia 2.3/Valentina Losciale 2.4. Presenti anche la coppia Martina Muzzolon 2.4/Adele Burato 2.4 e le 2.4 Anita Bertoloni/Sofia Mariotto. Centro Sportivo Plebiscito Allineato al primo turno di tabellone finale maschile e femminile il torneo in svolgimento in contemporanea sui campi del Centro Sportivo Plebiscito, dove in campo maschile troviamo alle prime teste di serie gli atleti già presenti al 2000 (Viktor Galovic, Luca Tomasetto, Marco Speronello, Kirill Kivattsev), mentre si aggiungono ai partecipanti i 2.2 Federico Maccari, Mattia Frinzi e Marco Miceli. Anche in questa manifestazione, folta schiera di 2.3: Andrea Picchione, Alessandro Ceppellini, Federico Lucini, Tommaso Roggero, Federico Bertuccioli, Tommaso Gabrieli. Nel femminile, alle due prime teste di serie presenti anche nel torneo gemello al C.S. 2000 Federica Di Sarra e Cristiana Ferrando, si aggiungono la 2.2 Nicole Fossa Huergo, le 2.3 Martina Spigarelli e Valentina Lia.

Doppio misto

Prenderà il via invece tra il 27 e il 28 dicembre il tabellone di doppio misto, con numerose coppie di alto livello. Torneo a porte chiuse: anche ai Tornei di Natale sarà possibile seguire i match finali in livestreaming su Facebook grazie a TenniStream Le attuali normative non consentono al pubblico di accedere all’impianto. Per ovviare all’impossibilità di assistere alle partite, la 2001 Team in collaborazione con TenniStream replicherà il livestreaming già sperimentato al torneo di novembre 2001 Team Finals sulle sue pagine facebook ufficiali “Accademia Tennis Plebiscito Padova”, “C.S. Plebiscito Padova” e “Centro Sportivo 2000”. Assoluta novità è la ripresa in livestreaming delle partite di semifinale: non solo le finali maschile e femminile (30 dicembre al Centro Sportivo 2000, 6 gennaio 2021 al Centro Sportivo Plebiscito) verranno dunque trasmesse, ma sarà possibile seguire live, con punteggio e commento tecnico, anche delle semifinali (29 dicembre al C.S. 2000, 5 gennaio 2021 al C.S. Plebiscito).