Tennis: entra nel vivo il torneo Open di Ferragosto al centro sportivo 2000

Torna, dopo anni di stop, il torneo di Ferragosto 2001 Team sui campi del Centro Sportivo 2000. Assoluta novità è la categoria Open: tanti sono infatti i seconda categoria iscritti al torneo, oltre ad una rappresentanza della prima categoria, e che si sfideranno per il titolo e per il montepremi (4000€ totali tra singolare maschile e femminile).

Campo maschile

In campo maschile, a guidare il seeding c’è Marco Speronello 2.1 (TC Cà Del Moro), già allenatore presso l’Accademia Tennis Plebiscito e vero mattatore nel circuito Open Nazionale, mentre alla testa di serie n.2 troviamo Nicola Ghedin, trevigiano classificato 2.1 in forza alla Canottieri Padova e quest’anno protagonista della promozione in serie A2. A seguire, quattro 2.2: Davide Pontoglio, il portacolori del Plebiscito Padova Alessandro Ragazzi, il vincitore del torneo di Natale Stefano Baldoni, e l’italo argentino Franco Agamenone (787 ATP con b.r. 377). Dietro, diciasette tra 2.3 e 2.4, oltre a una folta schiera di giovani 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 che vanno a comporre un tabellone finale di seconda categoria di altissimo livello, per un totale di 50 atleti.

Tabellone femminile

Anche nel tabellone femminile, il livello è altissimo: testa di serie n.1 è Martina Caregaro, 1.8 e 293 WTA, è una delle migliori giocatrici italiane in circolazione con ben 9 titoli ITF all’attivo (tra cui l’ITF 15.000$ di Rovereto, organizzato dalla 2001 Team), seguita in lista dalle 2.1 Bianca Turati (316 WTA, 8 titoli ITF all’attivo) e Federica Di Sarra (442 WTA, 5 titoli ITF). Le 2.2 in lista sono ugualmente temibili: Alberta Brianti, con best ranking di 55 WTA e vincitrice in carriera di 9 ITF e del WTA di Fes (oltre al 3° turno Australian Open e 2° turno a Wimbledon), Valeria Muratori e la portacolori del circolo di casa Federica Arcidiacono (1 titoli ITF all’attivo, 699 WTA), protagonista insieme Giulia Crescenzi (2.3) e Gloria Ceschi (2.4), entrambe iscritte, della promozione in serie A2 del Plebiscito Padova. Tra le 2.3, oltre a Giulia, presente la colombiana Carol Yuliana Lizarazo Antolinez, 572 WTA e 10 titoli ITF all’attivo. Seguono 14 classificate 2.4, e circa 20 tra 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, a chiudere un tabellone di più di 40 atlete professioniste.