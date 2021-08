Tennis, a Trebaseleghe in campo le giovani promesse

Al Tennis Club di Trebaseleghe sotto la direzione di Luigi Benedetti e Maurizio Zoggia, sono 78 i giovani in gara. Questi i verdetti: nell’under 12 maschile Edoardo Voltarel dell’Istrana con Diego Terzo del Monselice; nell’under 14 Lorenzo Maria Archenti dell’Eurotennis Tv al terzo set su John Marcolin del green Garden di Mestre; nell’under 16 Lorenzo Sbalchiero del Tc Padova al terzo set su Pietro Mattiello dell’Istrana.

Nel femminile under 10 Sofia Santon del Tc Dolo con Martina Marcolin del Green Garden; nell’under 12 femminile Maria Vittoria Franzoi del Tc Mestre con Cecilia Sacchetto del green Garden di Mestre; nell’under 14 finale tutta vicentina tra Anna Trevisan che giunge davanti a Virginia Federici; nell’under 16 Giulia Cacco del Marcon sulla trevigiana del Park di Villorba Carlotta Donaggio.

Alla canottieri Padova l’Alì Open con il montepremi da 5000 € è giunto ai quarti di finale. Erano 157 gli iscritti supervisionati da Domenico Ciervo. Competizione che è giunta ai quarti di finale. Giovedì 12 in campo dalle 10.30 Nicola Ghedin 2.1 Canottieri Pd-Marco De Rosa 2.4 Tc Pd e Kirill Kivattsev 2.3 Canottieri Pd-Sebastiano Cocola under 16 2.7 (Sr). Sempre giovedì alle 18.00 Miriana Tona 2.5 (Ct)-Victoria Zenato under 16 (Ts); Kristal Dule 2.6 (Vi)-Viola Banterle 2.7 (Vr); Gianmarco Capella 2.5 (To) con il vincente tra Kivattsev-Cocola; Leonardo Mazzucchelli 2.5 (Ss)- vincente Matteo Dal Zotto 2.5 (Vi)-Carlo Gemelli 2.7 (Ct). Alle 20.00 tocca poi a Jacopo Poles 2.5 (Pn)- Tommaso Dal Santo 2.3 (Vi) Elisa Cesarina Vincenti 2.6 Plebiscito-Viola Santapaola 3.2 under 16 (Ct); Alle 21.30 Anna Sturmigh 2.5-Ludovica Mazzucchelli 2.7 (Ss). Spettacolo assicurato dove in questa fase ci sono ben 6 vincitori di Open Veneti e altri tennisti in cerca di ventura.