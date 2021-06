Tennis: l’under 16 maschile del Plebiscito vince il titolo regionale

L’under 16 maschile del Plebiscito vince il titolo regionale e si candida per l’interregionale di Settembre. Il team allenato da Pierpaoli Maggi è composto da Ludovico Camuffo 3.5, Tommaso Parpajola 2.7 ed Andrea Pavia 2.8. Si sono aggiudicati la finale contro i veronesi per 2-1.

Il Weekend Rodeo Open a Vighizzolo d’Este diretto da Roberto Businaro e Daniele Baratella, è andato all’under 16 Emanuele Birro dell’Este che in finale ha regolato in due set il giocatore di casa Daniel Tresoldi. Terzi posti per la sorpresa del torneo Pietro Capuzzo del Conselve che da non classificato ha vinto ben 6 incontri e per il favorito numero due del seeding il vicentino Alberto Ferraro. Ad Este è in corso anche il Torneo Open Estivo maschile e femminile con 156 giocatori Trofeo Banca Patavina, condotto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello. La giornata di Lunedì 28 giugno vede in campo due gare alle ore 13.00. Gavardina-Aprile match clou maschile della giornata e Di Vina-Arrighetti. Alle 18 draw rosa con Segato-Giurisato e Ceolato-Cinquino. Alle 18.30 De Gasper-Lago scontro numero due tra gli interessati e alle 19.30 Bertuzzo-Menegazzo.

Al Lotario Monti di Camposampiero è iniziato il Memorial Roberto Gallo Open maschile e femminile con 3.000 euro di montepremi diretto da Flavio Marcato e Maria Teresa Zecchino. Un centinaio i tennisti in lizza che da Sabato 26 al 10/7 si daranno battaglia nei rossi di Via Giorgione. A Grantorto dal 3 Luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 via mail a: circolotennisticograntorto@gmail.com. Sempre con inizio dal 3/7 Montecchia e Galzignano organizzano un torneo per giocatori massima categoria 4.3.Una competizione molto attesa per neofiti e veterani che daranno vita a battaglie infinite, visto il livello di gioco molto equilibrato. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 via mail a: www.tennismontecchia.com. Per i giovani finali regionali di categoria, i vincenti andranno di diritto alle finali nazionali. Ad Este dal 3/7 al 14/7 under 13 e 14 maschile e femminile condotto da Dalmazio Degani con la supervisione di Attilio Galvani iscrizioni entro le ore 12 del primo Luglio all’indirizzo: info@tennisclubeste.com. All’Acquaviva di Padova via Naccari Unde 10-11-12 e 16 maschile e femminile, dirige Maria Vincenza Mastronardi. Per iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 tramite modulo su portale: https://news2001.it/tornei2001team.