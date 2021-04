Tennis: al via l'Open di Este

Il maltempo ha condizionato il torneo di Primavera fermando le gare per tre giorni, che sono riprese venerdì 16. Intanto parte l'Open di Este che come gli altri tornei della provincia sta registrando numeri record per quanto riguarda le iscrizioni

Iniziato l’Open di Este trofeo Supercar. Sono 300 i partecipanti nel torneo diretto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello sotto la supervisione di Ettore Zambotto. Draw femminile già in progress. Avanzano l’under 12 del Sovizzo Virginia Federici, Stefania Varotto dell’Airone di Legnaro, Maria Chiara Pastore del Maserà, l’under 16 del Bassano Vittoria Detogni, la mantovana Roberta Bonafini, l’under 14 del Plebiscito Margherita Busi, l’under 18 dell’Istrana Lorena Rebeschini, la beniamina di casa Bertilla Callegaro e l’under 16 del Plebiscito Alessia Iannucci con già due vittorie in tasca.

Trentadue i neofiti nel draw maschile che ha portato in quello di 4^ il portacolori di casa Francesco Toninello. Stasera si conosceranno gli altri tra: Renato Borile (Este) e Leonardo Dalla Valle del Trissino, Nicolò Panarotto del Trissino e Mattia Agostini del Maserà, il veterano di casa Carlo Toninello opposto a Matteo Figura del Patavium, derby casalingo tra Gimpiero Scarambone con Luca De Battisti, il veronese Nicola Meneghetti e l’under 16 mestrino Lorenzo Petralia, il vicentino Alberto Carlotto con l’under 14 mestrino Giacomo Palloni, chiude il draw l’incontro l’under 18 di casa Davide Zanato col vicentino Michele Fracaro.

Venerdì 16 aprile alle 13 è ripreso anche il torneo dei record denominato "Di Primavera" presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto. Gianfranco Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi sono tornate in campo alle 13.00. In serata si faranno i conti tra i presenti e quelli che continueranno la competizione slittata di ben 3 giorni.

Per quanto riguarda il 4° Open di Montecchia che si svolgerà presso i campi di Galzignano dal 24/4 al 16/5 sono già aperte le iscrizioni che devono giungere all’indirizzo www.tennismontecchia.com con il seguente limite per i giocatori di 4^ entro il 22 per quelli di 3^ il 24/4 e per quelli di 2^ entro il 26 Aprile tutti entro le ore 12. Al Tennis San Paolo di Via Canestrini torneo giovanile che porta alle qualificazioni regionali per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Maggio all’indirizzo mail: sanpaolotenniscsipd@gmail.com.