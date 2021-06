Tennis: via all'Open estivo di Este

Ad Este è in corso Torneo Open Estivo maschile e femminile con 156 giocatori. Il favorito del seeding è Marco De rosa del Tc Padova. In quello rosa l’under 16 vicentina Eva Segato

Ad Este è in corso Torneo Open Estivo maschile e femminile con 156 giocatori Trofeo Banca Patavina, condotto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello. Competizione che sta avanzando entro i tempi previsti, con conclusione il 4/7 e tabelloni principali iniziati. Nella giornata di Sabato si gareggia soltanto nella mattinata dalle 10 fino alle 13 circa. In campo il veneziano Federico Gavardina che nonostante parta dai blocchi della seconda categoria, è dato in ottima forma. Così come il rodigino Pietro Lago che dopo i record di vittorie ottenuti durante negli open invernali, ha raggiunto il vertice della terza categoria, ma il suo reale valore non è ancora quello corretto. Lago ha ancora margine ed il suo appetito, di solito aumenta vittoria dopo vittoria. Il favorito del seeding è Marco De rosa del Tc Padova. In quello rosa l’under 16 vicentina Eva Segato.

Weekend Rodeo Open a Vighizzolo d’Este con una ventina di partecipanti coordinati da Roberto Businaro e Daniele Baratella. Il favorito è l’under 16 Emanuele Birro dell’Este ed il vicentino Alberto Ferraro. Al Lotario Monti di Camposampiero è iniziato il Memorial Roberto Gallo Open maschile e femminile con 3.000 euro di montepremi diretto da Flavio Marcato e Maria Teresa Zecchino. Un centinaio i tennisti in lizza che da Sabato 26 al 10/7 si daranno battaglia nei rossi di Via Giorgione. A Grantorto dal 3 Luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 via mail a: circolotennisticograntorto@gmail.com. Sempre con inizio dal 3/7 Montecchia e Galzignano organizzano un torneo per giocatori massima categoria 4.3.Una competizione molto attesa per neofiti e veterani che daranno vita a battaglie infinite, visto il livello di gioco molto equilibrato. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 via mail a: www.tennismontecchia.com.