Zagabria, primo titolo internazionale per Serena Agostini

Un importante titolo per la giovanissima portacolori del Centro Sportivo Plebiscito. Serena Agostini ci era già andata vicino con la finale nel Tennis Europe Under 14 di Bad Waltersdorf di marzo, partendo dalle qualificazioni: a Zagabria (di grado).

Percorso

Titolo nel singolare raggiunto dopo aver superato numerose teste di serie nell’ampio tabellone a 64 giocatrici: nell’ordine, Serena ha sconfitto Navratilova 6/3 6/3 (t.d.s.12), Robotic 6/0 6/0, l’inglese Mauro t.d.5 e 127 Tennis Europe U14 per 6/0 6/0, la testa di serie n.3 Rablanska (n.59 TEU14) per 3/6 6/0 6/4, in semifinale la testa di serie n.1 Petkovic (n.22 TEU14) per 6/4 3/6 7/6(8) e in finale la testa di serie n.8 Kocisova (135 TEU14) per 6/4 2/6 7/6(5).

Un grandissimo torneo per Serena, accompagnata dall’allenatrice Gaia Sanesi, che raggiunge la finale anche in doppio in coppia con Finja Matuella, cedendo solo in finale alla coppia testa di serie n.1 Rablanska/Kovacevic per 6/4 6/2.

Lucky Loser

Ottimo torneo ed esperienza anche per Anastasia Dmitriev (ultimo turno di qualificazioni, ripescata poi come Lucky Loser ha ceduto al primo turno di Main Draw alla croata Taslak, e per Cristian Tiengo, che ha brillantemente superato il tabellone di qualificazione (vincendo nettamente contro le teste di serie n.8 e 9 del tabellone) e cedendo al primo turno di tabellone principale al n.269 TEU14 Zahirovic per 6/4 4/6 6/3. Ora impegnate al Tennis Europe Under 12 di Maglie invece altre due giocatrici dell’Accademia Tennis Plebiscito Padova: Alessia Maria Minzat e Sara Nicole Sitar hanno già superato il primo turno del tabellone principale sia in singolare che in doppio.