Tennisdance, conclusa la tappa di Grantorto

A Grantorto si è concluso il torneo iniziato il 3 Luglio del di 3^ categoria con singoli maschile e femminile e doppi maschile e misto diretto da Alberto Visentin. La kermesse fa parte del circuito Tennisdance con al via centotredici i giocatori. La finale femminile è stata disputata dalle favorite del seeding l’under 18 del Plebiscito Diletta Maria Mungo e la vicentina Katarina Ivanovic, quest’ultima è riuscita a spuntarla al terzo set in un incontro altalenante. Terze due under 16 una del Montecchia Sofia Mioni e Sofia Farina del Green Garden di Mestre. Nel maschile il cittadellese Giulio Franceschetto si concede un poker di vittorie. L’ultimo e cedergli il passo è stato il giovane vicentino Federico Ederosi. Teri posti per il vicentino Rinaldo Sutti e per Antonio Cecchele del Villa Imperiale.

Nel doppio direttamente aggiudicato senza colpo ferire a Giulio Franceschetto accompagnato dal compagni club Daniel Bigolin. Nel misto i vicentini Giulia Zampieri e Alberto Fracaro in due set sul duo di casa Marta Gardin e Diego Conte. Terzi posti per i vicentini Vittoria e Marco Baron ed i trevigiani Roberto Fantinato con Sabrina Zigante.

«E’ stata un bella competizione - commenta Marta Gardin neo consigliera del Comitato Regionale Veneto - molto sentita in particolare quella del doppio misto, dove ha partecipato personalmente anche lei, centrando la finale. Grazie anche alla nuova struttura, è stato possibile assistere in distanziamento interpersonale e alle evoluzioni dei tennisti lungo i 50 metri dei gradoni adibiti al pubblico». Soddisfazione espressa anche dal patròn del circuito Tennisdance Antonio De Cinti.

Il Tennisdance prosegue al tennis Club Padova di Via Libia, torneo di 3^ categoria. Singolari maschile e femminile ed incontri di doppio maschile e misto con 94 iscritti coordinati da Enzo Pulcinelli.