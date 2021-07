Tennisdance: a due tappe dal termine si delinea la classifica

Al tennis Club Padova, in Via Libia, il torneo del circuito Tennisdance di singolari maschile e femminile ed incontri di doppio maschile e misto

Al tennis Club Padova, in Via Libia, Umberto Bressan ha diretto il torneo del circuito Tennisdance di singolari maschile e femminile ed incontri di doppio maschile e misto. 94 i partecipanti coordinati per la Fit da Enzo Pulcinelli.

Risultati

Nel doppio maschile c’erano in finale Paolo Frasson e Stefano Tacchini-Sandro Turlon e Alessandro Bartolini del Patavium, la vittoria è andata a quest’ultimi che si sono imposti per 6/3 6/4. Nel singolo il vicentino Giacomo Bresolin ha superato il patavino Paolo Frasson al terzo set; nel femminile l’under 16 casalinga Carolina De Poli ha vinto il derby con la patavina della Canottieri Angelica Giurisato per 6/4 6/2. La finale del doppio Misto tra Stefano Averno e Camilla Ronchini-Alberto Benetti e Asia Fattore è andato ai primi che hanno vinto in due soli set.

Classifica

L’attuale classifica del circuito a due tappe dal temine: Alberto Bianchi 67, Paolo Frasson 57, Francesco Viero 56; Carolina De Poli 58, Diletta Maria Mungo 48, Laura Benvegnù 46 e Federica Salmaso 44. Nei doppi Averno-Boato e Franceschetto-Bigolin 25; Marchesan-Boetto, Turlon-Bartolini, Schiavon-Zanoni e Frasson-Tacchini 19. Nel Misto Ronchini-Averno 44, Zampieri-Fracaro 25.