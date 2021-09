Tennisdance, l'ultima tappa

Al Tc San Paolo in Via Canestrini l’ultima tappa del circuito

Al Tc San Paolo in Via Canestrini l'ultima tappa del Tennisdance. Sotto l'occhio vigile di Gianluca Saccari e Attilio Galvani 172 i tennisti che tra singolari e doppio maschile e misto hanno dato il meglio di se. Questi gli esiti. Nel maschile Stefano Tacchini del Tc Padova si è aggiudicato anche l'ultima partita del draw su Francesco Viero della Canottieri. Terzi posti per il vicentino Francesco Marangon e per Luigi Tanzola della Canottieri.

Nel femminile l'under 16 vicentina ha messo in fila tutte le sue avversarie. L'ultima ad opporle resistenza è stata Angelica Giurisato della Canottieri che ha cercato invano di portarla al terzo set, ma si è fermata ad un doppio 6/4. Bronzi per Silvana Povelato del Santa Maria di Sala e l'under 14 del Marcon Giulia Cacco. Nel doppio maschile davanti a tutti la coppia rodigina Luca Prescendi Nicola Martinolli in due set su Giovanni e Dario Mariutto del Mirano. Nel misto Matteo Fenza e Martina Zulian al terzo set con Eleonora Benvenuti e Nicola Martinolli. Trepida attesa per conoscere gli esiti del circuito per un eventuale Master finale.

A Galzignano e Montecchia torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 112 partecipanti sotto l'occhio vigile di Cesare Marsili. Gare di Martedì in programma tutte a Galzignano, tabelloni che sia nel maschile che nel femminile stanno completando gli ottavi. Al Tennis Club Paola di Piazzola sul Brenta iniziato l'Open Memorial Cauzzo diretto da Enrico Bizzotto con la supervisione di Vladimiro Amato. Una quarantina i tennisti in lizza con almeno una ventina di pro players di 2^ categoria. Nel prossimo weekend a Casale di Scodosia Rodeo Open Trofeo maschile Logistica Spigolon e Coppa femminile Frealdo, supervisionato da Andrea Baratella. Iscrizioni che dovranno pervenire via mail entro le ore 12 del 09/09 a: fpiemonte@gmail.com. A Conselve dal 11/9 torneo giovanile dagli 11 ai 16 anni diretto da Marisa Balielo con la supervisione di Matteo Gagliardo. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 via mail: contatti@tcconselve.it,